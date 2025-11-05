La legendaria Plaza de Majagual, en Sincelejo, esa que quedó inmortalizada en las canciones del Joe Arroyo, será sometida a un proceso de reparación.

Su cubierta, los elementos que la sostienen y hasta el piso, que es una alegoría al trenzado del sombrero vueltiao, insignia de la etnia Zenú, serán reparados debido al avanzado estado de deterioro que presentan.

La Plaza de Majagual, en Sincelejo, se encuentra en avanzado estado de deterioro.

Y no es para menos, pues la plaza, que es Patrimonio Cultural de Sincelejo, tiene 20 años y desde entonces no ha sido intervenida.

El anuncio de las obras a desarrollar lo hizo el alcalde Yahir Acuña Cardales, para quien la Plaza de Majagual “es una obra de arte”.

El mandatario de los sincelejanos informó que la intervención será realizada por el arquitecto Carlos Julio Severiche, que es su creador y a quien internacionalmente le han realizado reconocimientos por esta obra, en especial en la Bienal de 2008 en Quito, Ecuador, donde este espacio público ganó entre 900 otras obras más en el mundo.

“Vamos a intervenir el arco principal, la cubierta, con los mismos elementos y especificaciones que utilizamos hace 20 años para su construcción. Le agradezco al señor alcalde por esta decisión de intervenirla”, dijo el arquitecto Severiche.

El anuncio de mejorar la legendaria plaza se produce después de que la Corporación Sociedad de Ingenieros de Sucre (SIS) alertara en agosto del año 2023 a las autoridades de ese entonces sobre los riesgos que representa el estado actual de ese lugar.

En ese entonces dijeron que fueron ignorados y por eso acudieron a los medios de comunicación, indicando que “desde el 1° de agosto le hicieron saber por escrito a las entidades que la Plaza de Majagual, debido a que no le hacen mantenimiento preventivo, hoy se encuentra en malas condiciones, lo que no debería estar ocurriendo porque es un deber que tienen para con estos escenarios públicos”.

Hicieron especial énfasis en la estructura metálica que existe en ese lugar y que “se encuentra corroída, sin pintar, con unos cables que soportan a una estructura piramidal que cuelga de una estructura en forma de arco. Los cables podrían presentar fatiga de material y deberían ser cambiados o revisados para establecer su estado mecánico”.

Recomendaron “hacer una revisión de la losa de la Plaza”.