El foro académico ‘Herencia de Bandas’ que se desarrolló en el auditorio de la Universidad de Sucre en el marco del Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo congregó a estudiantes, músicos, gestores culturales y conferencistas de amplia trayectoria.

Además de directores de bandas, músicos tradicionales y representantes institucionales, que se gozaron en la mañana de este jueves 30 de octubre un espectáculo lleno de saberes, arte y música a cargo del maestro Ramón Benítez Benítez, reconocido internacionalmente como “El Bombardino de América”, y quien compartió su experiencia, trayectoria e improvisación musical en las bandas tradicionales.

Benítez, partícipe en producciones ganadoras de premios Grammy junto a artistas como Carlos Vives y Bacilos, cautivó con su testimonio sobre la disciplina, la pasión y la evolución de la música de viento en Colombia.

También participó el homenajeado del Encuentro, maestro Silvio Doria Fernández, quien presentó una disertación sobre las nuevas herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas aplicadas a la enseñanza en las escuelas de formación de bandas tradicionales, destacando la importancia de integrar la innovación al legado cultural para garantizar su permanencia.

Amenizó la jornada la Banda Juvenil de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre).