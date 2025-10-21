La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales (MTACT) reportó que el departamento de Sucre se mantiene en el nivel de vigilancia por la onda tropical AL98, ubicada sobre el oriente del mar Caribe, con una probabilidad de formación ciclónica del 90 % en las próximas 48 horas y del 90 % a siete días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Aunque advierten que no hay afectación directa sobre el territorio colombiano, el sistema mantiene influencia en las condiciones meteorológicas, con vientos cercanos a 55 km/h y olas de hasta tres metros hacia el noreste del Caribe.

Expertos prevén que continúe desplazándose hacia el oeste durante las próximas 48 horas, lo que podría generar lluvias de variada intensidad y condiciones de temporal (vientos superiores a 63 km/h) en el centro y oriente del mar Caribe colombiano.

Los niveles de aviso se mantienen para los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar, y de vigilancia para Córdoba, Sucre, Antioquia, el Golfo de Urabá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.