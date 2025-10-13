Luego de que la ciudadanía en Sincelejo expresara su malestar por las obras viales que se ejecutan en el marco del programa ‘Todos Ponen’, el alcalde Yahir Acuña Cardales se reunió con los líderes de todos los sectores para entregar un balance de los avances y explicar los tiempos de ejecución de las obras.

Además de resolver las inquietudes que algunos ciudadanos tienen frente al progreso de este programa que, de acuerdo con el mandatario, tiene por objeto “dignificar el entorno de la gente y demostrar que, cuando trabajamos unidos, Sincelejo avanza”, el burgomaestre explicó que las obras se están priorizando con base en criterios técnicos: primero los tramos de menor complejidad, luego los de complejidad media y, finalmente los sectores más complejos.

Acuña Cardales hizo público el balance de dicho programa a través de una transmisión en vivo por redes sociales donde indicó que “se trata de la intervención de infraestructura vial más grande en la historia de Sincelejo, con una proyección de intervención de 20.000 metros, más de 50 vías terminadas a la fecha y más de 120 frentes de trabajo abiertos de manera simultánea.

Enfatizó en que esto es posible gracias a “la disposición de la administración, al esfuerzo de la comunidad y a las alianzas estratégicas con el sector privado. Incluso hemos dispuesto una concretera exclusiva para el programa”, anotó el alcalde Yahir Acuña Cardales.

La mayor cantidad de obras del Todos Ponen se concentra en la zona sur de Sincelejo y para el año 2026 iniciarán en el norte, y a la vez avanzarán con la construcción de andenes y bordillos.

También informó el mandatario que está próximo a adjudicar u contrato por 64 mil millones de pesos para mejorar 45 tramos adicionales de vías.

“Nunca antes en Sincelejo se habían abierto más de 100 frentes de trabajo al mismo tiempo. Seguiremos, en medio de todas las situaciones y dificultades, echando pa’lante a nuestra ciudad”, puntualizó el mandatario.