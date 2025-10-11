El exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández confesó en una reciente entrevista que Luis Díaz fue uno de los grandes fichajes frustrados durante su etapa al frente del equipo catalán.

“La situación económica era la que era, era muy difícil para nosotros en ese momento”, explicó en Gol Caracol reconociendo que las limitaciones financieras del club impidieron concretar la llegada del colombiano.

Asimismo, Xavi destacó que el actual jugador del Bayern Múnich era “una de las prioridades” cuando dirigía al conjunto blaugrana. “Lo quería sí o sí, pero fue imposible”, lamentó.

A pesar de no haberlo dirigido, el campeón del mundo con España en 2010 elogió ampliamente al guajiro.

“Es un futbolista de talla mundial. Capaz de marcar diferencias, extremo con una velocidad endiablada, gol, asistencia. Además, trabajador”.

El estratega también habló sobre el momento de la Selección Colombia, señalando que el equipo nacional “tiene todo para ser una de las sorpresas y revelaciones del Mundial 2026”, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Mientras que Díaz en apenas diez partidos con el Bayern de Múnich, acumula seis goles, cinco en Bundesliga y cuatro asistencias, cifras que la prensa ibérica calificó como “una auténtica bestialidad”.