Brasil recuperó este viernes su autoestima tras vencer con autoridad, por 0-5, a Corea del Sur, con sendos dobletes de Estêvão, la nueva alegría nacional, y Rodrygo, y otro tanto de Vinícius, en el primer partido preparatorio de cara al Mundial de 2026.

Bajo la lluvia, el equipo de Carlo Ancelotti se sobrepuso a la última derrota en Bolivia y pasó por encima de su rival en Seúl, con una actuación sobresaliente de sus cuatro delanteros.

Estêvão y Rodrygo marcaron en la primera mitad y repitieron en la segunda. Vinícius, que antes había dado una asistencia, completó la manita en la recta final.

Corea del Sur, impotente ante el tifón brasileño, no pudo celebrar como quería el récord de Son. El exjugador del Tottenham, ahora en Los Ángeles FC, se convirtió hoy en el jugador con más partidos con la selección surcoreana: 137.

Ancelotti repitió la fórmula de cuatro delanteros en el once, la misma que siempre le ha llevado a la victoria desde que asumió las riendas de ‘la Canarinha’, en mayo pasado.

La derrota en Bolivia, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas (1-0), dejó un gusto amargo y ‘Carletto’ dio un toque a sus jugadores en la previa de este amistoso.

Pidió actitud y alegría, y sus pupilos respondieron con nota en el World Cup Stadium.

Vinícius, Rodrygo, Estêvão y Matheus Cunha conectaron con naturalidad y confundieron a la zaga surcoreana intercambiándose de posición.

‘Vini’ dio secuencia a su mejoría en el Real Madrid. Rodrygo demostró que puede luchar por la titularidad. Estêvão está lleno de confianza y Cunha pivotó a la perfección.

No tardaron en encontrar el camino del gol.

Rodrygo vio a Bruno Guimarães cerca del área y el centrocampista del Newcastle metió un pase mágico para Estêvão que batió a Jo Hyeon-Woo de primeras en el minuto 13.

De nada sirvió la presión alta inicial de Corea, ni las ganas de Son, que se fue hasta el centro del campo para desatascar a los suyos.

Los dirigidos por Hong Myung-bo dieron un paso al frente, pero lo único que provocaron fue darle más espacios a ‘Vini’ y compañía.

En otra buena combinación entre Estêvão y Cunha, Vinícius casi marca de tacón. Militão, con ganas de lucirse, rozó el gol a la salida de un córner dos veces.

Corea también llevó peligro a balón parado con Kim Min-Jae, zaguero del Bayern Munich. Sin embargo, fue Brasil el que golpeó de nuevo en el minuto 41.

Vinícius encontró a Casemiro, que devolvió rápido para Rodrygo. El camisa ‘10’ recortó, chutó y marcó. Un tanto balsámico tras un arranque de temporada difícil en el Madrid.

Los asiáticos arrancaron la segunda mitad con peores sensaciones y Brasil aprovechó para sentenciar, de nuevo con Estêvão y Rodrygo como protagonistas.

El atacante ‘blue’ robó en la salida del área y definió cruzado en el 47. Tercer gol del joven de 18 años con la absoluta.

Dos minutos después repitió Rodrygo. Casemiro recuperó, ‘Vini’ dio un pase sin mirar y el exjugador del Santos fusiló.

Con un saco de goles en contra, Corea tiró de orgullo y se acercó a los dominios de Bento. Kim Jin-Kyu y Lee Tae-Seok lo intentaron de lejos.

Pero faltaba el de ‘Vini’, que culminó un contragolpe para anotar el quinto en el 77.

Manita y portería a cero. Mejor imposible a ocho meses del Mundial. Próximo test, en cuatro días contra Japón, en Tokio. Corea del Sur intentará recuperarse frente a Paraguay.