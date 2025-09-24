La Subsecretaría de Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Sucre, ente que se encarga de la lucha contra el contrabando, reportó que en lo corrido de este 2025 se ha incrementado la incautación de licores y cervezas en las vías del departamento.

De cervezas han decomisado 78.963 unidades que están avaluadas en la suma de $82.623.514, y de licores 9.533 unidades que valen $139.149.277.

Estas cifras, reporta la entidad, son mayores que las que hubo en todo el 2024.

En lo que a cigarrillos se refiere la incautación es de 3.154 unidades avaluadas $14.059.000.

Yalenis Santis Palencia, subsecretaria de gestión tributaria, sostuvo que a pesar de los controles adelantados en las vías de Sucre y en establecimientos comerciales, la cifra de incautación a corte de este 2025, supera la del año pasado en relación a la de licor, y la de cerveza está a punto de sobrepasarla, considerando que aún no llega diciembre, que es una época de mayor movimiento en el consumo y comercialización de este tipo de bebidas.

“No solo protegemos mediante controles viales e inspección en establecimientos comerciales, sino que también defendemos la economía local apoyando a los comerciantes que actúan dentro de la legalidad”, dijo Santis.

La lucha contra el contrabando, delito que impacta de forma negativa en las finanzas del departamento de Sucre y en especial en las inversiones en los sectores de salud, deporte, recreación y educación, la desarrolla el Grupo Operativo Anticontrabando con apoyo de unidades de la Policía Nacional a través de controles en las vías y en los establecimientos comerciales.

