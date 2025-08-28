En desarrollo de los planes contra la extorsión que lideran las autoridades en el departamento de Sucre fue realizada una intervención en la cárcel La Vega, situada en la zona sur de Sincelejo.

Leer más: Una niña de tres años fue asesinada a bala en Fundación, Magdalena, en el interior de su vivienda

En el plan, efectuado en el patio donde permanecen internados los ciudadanos en calidad de sindicados y condenados que pertenecen a grupos de delincuencia común organizada, participaron unidades de la Policía Nacional e Inpec en coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Le puede interesar: ‘Tejiendo el Caribe’, el documental que entrelaza la tradición y el arte en la región

Se incautaron en esa diligencia de registro y allanamiento ocho teléfonos celulares e igual número de sin card.

Estos elementos, de acuerdo con el reporte del comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso, eran utilizados para realizar llamadas extorsivas que afectaban a comerciantes, empresarios y ciudadanos de la región.

No olvide leer: EH verifica: Noticia sobre enfermero hallado amarrado y con impactos de bala en Maicao es falsa