En todo un acontecimiento cultural y cargado de agradecimientos se convirtió la entrega oficial de la vía de acceso al megacolegio Altos del Rosario, en el norte de Sincelejo, por parte del alcalde Yahir Acuña Cardales.

El acto, que se efectuó en la mañana de este miércoles 23 de julio bajo las amenazas de un fuerte aguacero que cayó después, no preocupó a la comunidad educativa y tampoco a los vecinos del sector, pues estaban seguros que ya no había barro que pisar en la zona, que aquellas odiseas eran parte del pasado.

Los cerca de 300 metros de pavimento fueron recorridos por el alcalde, su comitiva y la comunidad educativa al son de música folclórica y con la compañía de una comparsa que contagiaron de alegría a todos antes del inicio de la jornada escolar.

“¡Lo prometimos y lo cumplimos!”. Con esta expresión el alcalde Yahir Acuña Cardales le dio inicio al acto de entrega de la tan anhelada vía en concreto rígido que tiene además andenes, bordillos y señalización.

“El barro no volverá a ser impedimento para que estudiantes, docentes y empleados cumplan con las jornadas académicas”, aseguró el mandatario de los sincelejanos.

Agregó que cualquier intervención que se haga en Sincelejo no puede demorar más de un mes. “Ningún frente de obra se puede demorar más de 30 días, la gente no puede ser sometida a la obra pública que no termina nunca”.