Desde la ciudad de Sincelejo y en el marco del lanzamiento oficial de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, invitó a los jóvenes a ser activos en la política y ser capaces de liderar procesos que permitan sacar a esta (la política) del desprestigio que tiene.

Su llamado se produce a tres días de cerrarse las inscripciones de los jóvenes para participar en su fiesta democrática a realizarse en el mes de octubre.

Benedetti se dirigió a la juventud de la ciudad de Sincelejo, a unos 7 mil aproximadamente, en el Estadio 20 de Enero, donde los muchachos de los dos últimos grados de secundaria de los colegios oficiales, los llamados Jóvenes de Paz y otros tantos grupos conformados por la alcaldía, llegaron a escuchar al ministro entre la tarde y la noche del miércoles 16 de julio.

“Los invito a no rendirse, ustedes son el futuro y con sus acciones serán capaces de liderar los cambios de la política en medio del desprestigio que se encuentra. Los jóvenes en la política la cambian, la oxigenan. Nunca dejen de exigir. La elección de los consejos de juventud no son un simulacro. Desde este espacio pueden incidir en la política de sus comunidades”, dijo Benedetti, insistiendo en que la política juvenil no es un juego de jóvenes.

Rehabilitado

En el inicio de su intervención el Ministro del Interior dijo que era una persona rehabilitada porque llevaba 10 meses sin consumir drogas y alcohol, y explicó que esto es una enfermedad malinterpretada por la sociedad.

“Con las drogas, yo soy una persona rehabilitada”, afirmó, para referirse a una de las tantas historias de jóvenes con problemas similares que existen en la ciudad de Sincelejo y que están siendo rehabilitados a través de los programas que lidera desde hace un año y medio el alcalde Yahir Acuña Cardales.

“Cuando nuestro amigo hablaba de 27 días, yo le llevo una pequeña ventaja que son 10 meses. Pero él y yo sabemos que es sólo por hoy. Ese es el día que tenemos que luchar”, explicó el Ministro.

‘Me le quito el sombrero’

Antes de que Armando Benedetti les hablara a los jóvenes presentes en el imponente escenario deportivo el alcalde Yahir Acuña Cardales le dio la bienvenida y le expuso todos los programas sociales que adelanta en pro de la juventud, haciendo énfasis en que Sincelejo es la ciudad más segura del país.

Detalló las acciones para rescatar a los jóvenes del mundo de las drogas y para sembrar el perdón entre las otrora pandillas, entre otros aspectos de índole social, por lo que el ministro destacando esa labor dijo “Me le quito el sombrero a Yahir”, de quien antes ambos habían expresado que eran viejos amigos, viejos conocidos.