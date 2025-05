La construcción de la vía El Portón – La Ye de Los Arrastres, en la Mojana de Sucre, queda en veremos porque el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de su Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías ordenó la suspensión de pagos por más de 11 mil millones de pesos.

Este es el segundo revés que afronta el anhelado proyecto vial de los mojaneros en las dos últimas semanas, pues a finales del mes de abril la Contraloría General de la República dio a conocer los hallazgos fiscales por 30 mil millones de pesos que representan la pavimentación de apenas 5 de los 17 kilómetros que contempla la obra que tiene un costo total de 41 mil millones de pesos.

Este proyecto fue concebido en la administración anterior del entonces gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver, y la contrató el alcalde del municipio de Guaranda de la misma época, Robiro Díaz.

En la Resolución 1762 del 5 de mayo de 2025 que suspende el pago de los más de 11 mil millones de pesos la subdirectora de control de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías del DNP, Viviana Tavera Charry, sustenta la decisión en la criticidad del proyecto que evidenciaron durante un recorrido de inspección, entre ellos las grietas visibles, desportillamiento en las juntas transversales y longitudinales, socavación lateral por ausencia de confinamiento (bordillos, cunetas).

“Estas deficiencias afectan no solo la durabilidad y el rendimiento del pavimento, sino que también colocan en grave riesgo la seguridad de los usuarios de la vía. Dado el alcance de los daños, se presume pérdida de recursos públicos por un valor de 30.5 mil millones de pesos. Esta situación pone en evidencia que el proyecto no ha cumplido con su objetivo principal: mejorar el estado de la vía secundaria del municipio de Guaranda. La ineficacia del proyecto es clara, ya que, en lugar de ofrecer una infraestructura vial segura y funcional, ha generado una obra que no satisface las necesidades planteadas, comprometiendo tanto la inversión realizada como la seguridad de los transeúntes”, reza en la mencionada resolución.