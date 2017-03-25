Unos 40 mototaxistas caminaron ayer desde la Plaza Cultural de Majagual hasta el Palacio de Justicia con el fin de llevar las 13.000 firmas que dijeron haber recogido, con las que buscan amparar la demanda que quiere tumbar el decreto 729 del 15 de septiembre de 2016, que prohíbe el parrillero hombre en la ciudad.

Los motores y pitos de las motos estuvieron silenciados por dos horas, mientras se escuchaban los gritos de protesta de los mototaxistas.

Uno de los voceros activos del gremio, José Marrugo, fue enfático en afirmar que salieron a la calle, no precisamente a trabajar, en señal de protesta por lo que ellos llaman 'incumplimientos del alcalde'.

'Hicimos una huelga de hambre en el Tránsito Municipal la semana antes pasada y el personero se comprometió ser un enlace con el alcalde y eso no llegó a ningunas partes. La única persona que nos ha atendido y ha abogado en mesas de diálogos ha sido el secretario de Tránsito', afirmó.