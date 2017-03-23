Desde el 8 de marzo iniciaron las audiencias contra los presuntos miembros del ‘Cartel de la salud mental’ y desde entonces Sucre no deja de sorprenderse ante las revelaciones hechas por la Fiscalía 78 Anticorrupción sobre todo lo que se tejía entre las IPS, la Gobernación de Sucre, la Secretaría de Salud Departamental y algunos particulares, quienes armaron una red en torno a supuestos pacientes de salud mental.

El último caso, del que se considera el primer paquete de capturas, fue el de Nadim Farak Arrieta, auditor de las cuentas médicas de la Secretaría de Salud a quien la juez Tercero Penal Municipal, Margarita Támara le dictó medida de aseguramiento en el Establecimiento de Reclusión Especial (ERE) de Corozal.

Le imputaron los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción y concierto para delinquir, pero no los aceptó.