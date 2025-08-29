Los avances tecnológicos permitirían, más pronto de lo que imaginamos, la comunicación entre humanos y animales. Así lo apunta un artículo publicado el pasado 25 de agosto en la revista ‘New Scientist’, que informa sobre los últimos desarrollos en materia de ciencia y tecnología.

Lea: ¿Cuál es la principal causa de divorcios en Colombia, la plata o infidelidades?

Los científicos han encontrado una mayor motivación en la ‘jugosa’ recompensa anunciada por la Universidad de Tel Aviv, en Israel, y la fundación del empresario y falántropo británico Jeremy Coller lanzaron. Con el lanzamiento de un reto denominado ‘Desafío Coller Dolittle’, buscan premiar al primer grupo de investigadores que logre la hazaña.

Son 10 millones de dólares los que ofrecen para los científicos que logren una “comunicación bidireccional interespecies”.

Lea: Prohíben sustancia usada en esmaltes de uñas semipermanentes por ser potencialmente tóxicos

“(El reto) pide a la comunidad científica que desarrolle un algoritmo para comunicarse con organismos no humanos, o al menos entender lo que están diciendo”, recoge ‘New Scientist’.

En este desafío la IA juega un papel clave, pues la comunicación con especies como sepia, delfín y mono podría ser posible "gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para detectar patrones en enormes conjuntos de datos de ruidos y acciones animales", indica la revista.

Pexels

Las sepias han protagonizado los avances más significativos en la investigación. Científicos descubrieron que cuando un animal de esta especie “ve a otro haciendo señas, responde con una de las cuatro señales (‘arriba’, ‘de lado’, ‘rodar’ y ‘corona’). Lo hacen incluso si detectan vibraciones en el agua generadas por otra”.

Lea: Las dos palabras que nunca se deben decir ante una llamada por WhatsApp de estafadores

También analizan los sonidos que producen los delfines nariz de botella y los ruiseñores, entre otros.

Los hallazgos apuntan a que un complejo algoritmo creado con ayuda de inteligencia artificial puede llegar a descifrar los patrones de comunicación de varias especies. Con esta información sería posible para los humanos entender a los animales.

Shutterstock/Shutterstock

Jeremy Coller dijo sobre el reto: “Así como la Piedra de Rosetta desveló los secretos de los jeroglíficos, estoy convencido de que el poder de la inteligencia artificial puede ayudarnos a desvelar la comunicación interespecies”.