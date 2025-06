Junio llegó con una buena tanda de videojuegos para quienes buscan nuevas aventuras, combates intensos o simplemente una buena dosis de sustos.

Uno de los lanzamientos más llamativos es Dune: Awakening, un MMO (Videojuego multijugador masivo en línea) de supervivencia desarrollado por Funcom para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, que ya está disponible. Los creadores de Conan Exiles ahora se lanzan de lleno al universo de Dune, la clásica saga de ciencia ficción escrita por Frank Herbert.

El juego propone una experiencia multijugador en un mundo abierto ambientado en el planeta Arrakis, donde la supervivencia es clave, y cada recurso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Acción, exploración, alianzas y combate se mezclan en este título que promete atrapar a los fans del género y a quienes vienen siguiendo las nuevas adaptaciones del universo de Dune.

Otro título que está generando gran expectativa es MindsEye, una aventura de acción desarrollada por Build A Rocket Boy, el nuevo estudio fundado por Leslie Benzies, uno de los creadores de Grand Theft Auto.

Disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, MindsEye es un shooter en tercera persona con una historia cinematográfica protagonizada por un exsoldado sin memoria, inmerso en una conspiración de alto nivel. Tiroteos, persecuciones espectaculares y un ritmo narrativo que recuerda a los mejores thrillers de acción definen este juego que promete convertirse en uno de los más comentados del año.

Para los amantes del terror, también llega Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, un nuevo capítulo de la popular saga de los animatrónicos asesinos. Desarrollado por Steel Wool Studios para PC y PlayStation 5, esta entrega introduce a un nuevo y misterioso enemigo llamado The Mimic, y será compatible con realidad virtual, lo que garantiza una experiencia todavía más inmersiva y aterradora.

Si prefieres la acción más directa y los combates cuerpo a cuerpo, Street Fighter 6 continúa expandiéndose este mes con su llegada a nuevas plataformas, incluyendo la esperada Nintendo Switch 2. Esta sexta entrega, desarrollada por Capcom, está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox Series y ahora también en la nueva consola de Nintendo.

Con personajes legendarios como Ryu y Chun-Li, y nuevos luchadores como Jamie o Kimberly, Street Fighter 6 ofrece tres modos de juego (Fighting Ground, World Tour y Battle Hub) y combina gráficos modernos con una jugabilidad clásica que encanta tanto a nuevos jugadores como a los más veteranos.

Y para quienes disfrutan de las aventuras épicas con toques de fantasía oscura, Final Fantasy XVI sigue abriéndose paso este mes con su llegada a más plataformas, incluyendo PC y Xbox Series, luego de su debut en PS5.

En esta entrega, nos adentramos en el mundo de Valisthea, un continente dividido por Cristales Madre que permiten el uso de magia y han sido el centro de una paz frágil entre potencias. Sin embargo, esa armonía se rompe con la llegada de una amenaza llamada las tierras estigias, lo que desencadena una historia llena de batallas, traiciones y decisiones difíciles.

Con una jugabilidad orientada a la acción y una historia madura, Final Fantasy XVI marca un nuevo rumbo para la longeva saga de Square Enix. Así que ya lo sabes: ya sea que quieras perderte en el desierto de Arrakis, enfrentarte a conspiraciones futuristas, revivir tus mejores combates de lucha, enfrentar a un nuevo animatrónico o dejarte llevar por una historia épica de fantasía, junio tiene de todo para los fanáticos del gaming.

