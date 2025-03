Los contactos que no se usan en WhatsApp deben ser borrados o eliminados, de lo contrario el usuario puede estar expuesto a posibles riesgos o amenazas con su información privada.

El conservar estos contactos puede generar malentendidos, ya que por lo general los números telefónicos suelen pasar a nuevos dueños.

La agenda de contactos debe permanecer actualizada, para evitar el incremento de engaños o fraudes digitales; así su privacidad estaría segura y no se afectaría su experiencia de uso.

WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea que maneja datos sensibles como contraseñas, información bancaria, direcciones etc., y un descuido de estos elementos podría facilitar el acceso de personas no autorizadas, por lo que se recomienda realizar una revisión periódica y eliminar contactos que sepa que ya no son de personas conocidas.

La ciberseguridad de su dispositivo móvil puede ser violada en cualquier momento, si delincuentes virtuales obtienen acceso a su foto de perfil, estados, última conexión entre otras, funciones.

Paso a paso para eliminar los contactos antiguos de WhatsApp

El usuario debe acceder a WhatsApp y escoger la opción de ‘Chats’, luego pulsar el ícono para iniciar una nueva conversación, buscar en la lista de contactos y elegir aquel que desea eliminar.

Después de abierto el chat con esa persona, tendrá que darle clic en su nombre y, posteriormente, seleccionar el ícono de los tres puntos, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, y escoger ‘Ver en la libreta de contactos’.

Con esta ultima opción podrá acceder a la agenda del teléfono y buscar la alternativa de ‘Eliminar’.