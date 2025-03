Buscarán el diálogo. Un grupo de ex jugadores de Junior, liderados por Hayder Palacio, legendario ex lateral, el defensor con mayor número de goles en la historia del equipo, enviará una carta al actual presidente del club, Antonio Char Chaljub, tratando de plantearle unas soluciones al tipo de situaciones que vivieron recientemente Jámerson Rentería y Émerson ‘Piojo’ Acuña, ex atacantes rojiblancos que surgieron en la cantera.

Rentería, en medio el partido de Copa Sudamericana en el que Junior cayó ante América, en definición por tiros desde el punto penal 4-3, después de empatar 2-2 en 90 minutos, fue sacado del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por un grupo de policías que creyeron que era hincha del América.

En ese compromiso no estaba permitido el ingreso de los seguidores escarlatas y los uniformados, aparentemente por aviso de algunos barristas de Junior que amenazaban con agredirlo, optaron por retirarlo del escenario.

De nada sirvió que Jámerson mostrara, a través de su celular, fotografías de sus épocas como futbolista profesional de Junior, Real Cartagena y Deportivo Cali, entre otros. El exjugador, que ahora es un generador de contenidos en sus cuentas en redes sociales, tuvo que resignarse a salir sin estar haciendo algo malo.

“Jámerson tiene un programa de contenido en las redes, es como un influencer, y en el primer tiempo estaba haciendo algo de eso en la tribuna, llegaron unos policías, le dijeron que lo iban a apuñalear, que no sé qué, y lo sacaron del estadio. Les explicó que había jugado en Junior, mostró fotos y todo, pero no, ‘no comieron’ de nada, y lo sacaron como una o dos cuadras del estadio”, relató Palacio en diálogo con Juan Carlos Rocha, de El Bordillo.

Esa situación incómoda y otra que vivió ‘el Piojo’ Acuña tratando de entrar al estadio, hicieron que varios extiburones, encabezados por Palacio se animen a organizarse y a llamar al diálogo a la cabeza visible de la institución en estos momentos.

“Quiero Queremos hacer una carta bien hecha, bien resumida, para que los exjugadores de Junior, más que todos los que están en Barranquilla, reciban un carné y puedan entrar tranquilos y sin problemas al estadio. Yo creo que no cuesta nada que les regalen un abono o un carné para que tengan una entrada preferencial. Es de mal gusto que uno, después de lucir con orgullo la camiseta de Junior, lo saquen a uno del estadio cuando uno quiere ver a su equipo amado”, expresó Hayder Palacio, quien está radicado en Estados Unidos.

“Más que todo es tener acceso al estadio, que los exjugadores tengan su carnet, para que no pase lo que ha pasado con ‘el Piojito’ y con Rentería, que son jugadores que han aportado a la institución. Uno daba todo por el equipo. Yo jugué muchos partidos en Junior y represento algo en su historia, pero todos, desde el que jugó un partido hasta Viera, que es quien más partidos tiene, merecen respeto”, puntualizó el exmarcador derecho.