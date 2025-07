Luego de finalizar el entrenamiento matutino de este martes con el Sport Boys del Perú, el técnico samario Arturo Reyes se conectó para hablar en el programa En La Jugada de EL HERALDO, donde tocó varios temas: su presente en el fútbol peruano, la actualidad del Junior y la final del fútbol colombiano.

Reyes, artífice de la décima estrella de Junior en el segundo semestre de 2023, se mostró contento con su primera experiencia internacional, en la cual espera seguir aprendiendo para crecer aún más como entrenador.

¿Cómo vio el título de Santa Fe, que venció al Medellín en la final?

La verdad es que por el lado del Medellín, pues doloroso, porque creo que hicieron un gran torneo, tanto en la primera fase como en los cuadrangulares. Santa Fe también lo hizo. Quizá cuando llegó el profe (Jorge) Bava hubo unos inconvenientes de rendimiento, muchos decían que él no era el entrenador correcto, pero las cosas se fueron dando. Yo creo que el título es merecido, porque hizo unos cuadrangulares casi perfectos, y llegó en buen momento a los dos partidos de la final. Así que felicito a Santa Fe, a sus directivos y a sus hinchas, porque hicieron un gran trabajo. También al Medellín, porque me parece que fue un equipo que mostró durante todo el torneo una línea de rendimiento importante, con muchos jugadores ofensivos, creando muchas ocasiones de gol. Fue un equipo que mereció un poco más en varios partidos, no hablo de la final, sino en los cuadrangulares y en la primera fase del torneo.

¿Le dio nostalgia ver a Santa Fe dando la vuelta en Medellín, donde usted hace poco la dio dirigiendo a Junior?

Claro, viendo la final, viendo ese estadio. Nosotros lo vivimos en carne propia, la llegada al estadio, la salida del equipo a calentar, después en el transcurrir del partido, los penales. Tantas cosas que pasaron que los recuerdos están ahí cerca. Hay algo que se llama marcador somático, quiere decir que si a esos recuerdos les metemos esa emoción y esos sentimientos quiere decir que los vamos a recordar toda la vida.

Arturo Reyes opina en el programa ‘En La Jugada de EL HERALDO’ sobre el título de Santa Fe:



“Yo creo que el título es merecido, porque hizo unos cuadrangulares casi perfectos y llegó en un muy buen momento a los dos partidos de la final. Por los lados del Medellín es doloroso”. pic.twitter.com/pbKaqX9n8x — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) July 2, 2025

Se ratifica con este título de Santa Fe lo importante que es en este tramo decisivo el ser fuertes de visitante. El cuadro cardenal no perdió ningún partido por fuera y termina ganado el título remontando en Medellín…

Sí, claro sí. Vuelvo y repito, Santa Fe hizo unos cuadrangulares casi perfectos, teniendo en el grupo al rival de casa (Millonarios) y a Nacional. Fueron superiores, lo demostraron por fuera, y merecieron pasar a la final, que la ganan de gran manera.

En este título de Santa Fe hubo una similitud con su Junior campeón, y es el aporte del delantero experimentado. El cuadro cardenal tuvo a Rodallega y su equipo a Carlos Bacca…

Es que hace rato venimos hablando del mismo tema, que los últimos goleadores del fútbol colombiano son todos experimentados. Son jugadores que tienen una gran experiencia, que han vivido muchas cosas y que volvieron al fútbol colombiano a marcar diferencia, pese a ser grandes en cuanto a la edad. Rodallega en este caso mostró mucho profesionalismo, como lo mostró en su momento Carlos (Bacca), que hizo también unos buenos cuadrangulares, saliendo ‘champions’ goleador en dos torneos, que no es fácil. Y mira que cuando Carlos (Bacca) peleó el ‘botín de oro’, Rodallega siempre estuvo ahí cerca. En este semestre las cosas no le salieron a Carlos (Bacca) como él las tenía pensadas, y ahora esta lesión que lo aleja por un largo rato de las canchas. Ojalá se pueda recuperar bien, primero que todo, y lo más rápido posible.

Arturo, usted que estuvo en las categorías formativas de selección Colombia, por qué no hay jóvenes goleadores en el fútbol colombiano. La mayoría de goleadores son veteranos, Rodallega, Bacca, Dayro, Falcao. ¿Qué está pasando que no se asoma o no despuntan delanteros con esa estirpe goleadora?

Es de rachas, es de momentos, es de camadas de jugadores. En estos momentos no tenemos mucha variedad en esa posición, pero unos años atrás teníamos varios, y no solo estos que acabamos de mencionar. Recuerdo que Colombia era una de las selecciones que más variedad tenía para convocar, todos haciendo goles en sus ligas. Yo creo que poco a poco los jóvenes van a ir abriéndose espacio en esa posición, pero también hay que darles ese espacio, porque no es fácil colocar a un joven en la posición de ‘9’ y de arquero.

¿Y qué se puede decir de estos delanteros veteranos que siguen dando lidia con 38, 39 y 40 años?

Es realmente increíble lo que hacen. Esto hay que verlo desde la gran condición y el gran profesionalismo, porque no es fácil a la edad de ellos todavía mantenerse y estar fuertes como para jugar un torneo duro y difícil como el colombiano, que se juega muy seguido, que se juega entre semana, donde hay muchos partidos. Estos jugadores le hacen mucho bien al fútbol colombiano, son un ejemplo.

Esa falta de delanteros colombianos rendidores hoy tiene en ‘jaque’ a Junior, que necesita un ‘9’ goleador para el nuevo proyecto de Alfredo Arias y no lo encuentra en el mercado, a menos que haga una gran inversión con alguno de los de renombre en el extranjero, como Miguel Borja, Roger Martínez o Muriel…

Es cierto. Hay un jugador que a mí siempre me gustó, pero que por ahí su frecuencia goleadora no ha sido la que todo el mundo esperaba, que es Brayan Gil, que pasó por el Tolima y creo que hoy está en el exterior (en el FC Baltika Kaliningrad de Rusia). Él cuando jugó la mayoría de partidos con el Tolima siempre convertía, era un jugador potente, de buen juego aéreo, pero ajá, no llegó nunca con los números de estos experimentados. Sí, la verdad es que no hay jugadores en el futbol colombiano que tengan esa gran condición, salvo en el exterior Jhon Jáder.

Arturo Reyes da su opinión sobre la falta de goleadores jóvenes en el fútbol colombiano. pic.twitter.com/2FDexUR3nR — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) July 2, 2025

¿Usted tuvo en selección juvenil a Jhon Jáder Durán?

Sí, claro, siendo 2003 lo teníamos en la categoría 2001.

¿Y siempre ha sido así de problemático?

La verdad, nosotros no tuvimos inconvenientes con él, pero él sí era así como medio díscolo, que decía las cosas como las pensaba. Yo creo que lo tuve en unas seis o siete convocatorias más o menos y nunca tuvimos inconvenientes con él, y siempre trabajó bien, siempre fue un buen integrante de grupo. Pues él no era esa figura que es ahora, pero ya era un jugador importante que se estaba convocando en una categoría 20001 siendo él 2003, y apenas estaba despuntando en el Envigado FC. Recuerdo que esa era una gran Selección, con un muy buen grupo, lastimosamente no pudieron jugar ni Sudamericano ni Mundial por la pandemia.

¿Cómo vio al Junior de César Farías?

No lo vi, esa es la verdad. Muy poco tuve la oportunidad de ver al Junior del profe Farías.

¿Pero por qué? ¿Nostalgia?

Son muchas cosas, yo no podría decir que no lo veía nada más por sentimiento o porque no quería, era que simplemente yo estaba en un momento que me la pase muy poco en Barranquilla, estuve mucho tiempo viajando a varias partes, no solo en Colombia sino fuera del país, y uno cuando está por fuera se aleja un poco de todo esto. Ahora que estoy en Sports Boys no he podido ver un solo partido del Mundial de clubes, porque no me da el tiempo, y te lo dice alguien que es un enfermo viendo fútbol. Tengo muchas cosas que hacer, llego tarde en la noche a programar la sección del día siguiente y no me da tiempo de nada. Entonces la verdad vi poco a Junior por falta de tiempo.

Me dijeron que tenía varios jugadores en carpeta de Junior para llevar a Sports Boys…

Lo que pasa es que aquí no hemos podido tomar decisiones porque hay un tema con Sport Boys, y es que tiene siete extranjeros, salvo uno que está lesionado, todos juegan y tienen contratos largos hasta 2026 y 2027. Entonces no es fácil poder traer jugadores extranjeros, porque los cupos están completos. Aparte este tornero termina y en ocho días después arranca el siguiente, así que no hay espacio para cambiar y traer extranjeros. Quizá sí hay chance de traer uno o dos, pero peruanos. Obviamente sí me hubiese gustado tener jugadores que han trabajado con nosotros, que conocen lo que hacemos que se identifican con nuestro trabajo, pero no es posible por ahora.

¿Qué le parece la llegada del técnico Alfredo Arias a Junior?

El profe conoce el fútbol colombiano, porque ha estado en varios equipos, así que esperamos que haga un buen torneo, que pelee las finales, que sea campeón. Él deseaba mucho tomar a Junior, porque en la final dijo que Junior era un equipo que podía traer lo que quería en Colombia, entonces bueno, ahí está. Es un buen entrenador, que conoce el fútbol colombiano y está en un club que le permite hacer una gran nómina, y seguramente la va a hacer.

Arturo Reyes habló sobre la llegada del técnico Alfredo Arias a Junior.



“Él deseaba mucho tomar a Junior, porque en la final dijo que Junior era un equipo que podía traer lo que quería en Colombia, entonces bueno, ahí está”. pic.twitter.com/STsj7ZUZXR — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) July 2, 2025

Una de las grandes tareas que tiene el profesor Alfredo Arias es recuperar a varios jugadores que han rendido en Junior, pero que en el último tiempo se han estancado, como es el caso de José Enamorado y Déiber Caicedo, que fueron claves en su Junior campeón…

Ojalá yo pudiera traerme ese par de jugadores para acá, me reiría de la vida (risas). Acá no hay jugadores con esas características. En el Perú no hay extremos rápidos, acá los extremos son jugadores un poco más creativos, no son de raya-raya, les gusta más ir por dentro. En Colombia, por ejemplo, hay extremos a la vuelta de la esquina. La verde des que los dos son muy buenos jugadores y van a recuperar esa chispa que los identifica.

Déiber Caicedo y Jermein Peña eran dos de los jugadores que usted quería llevarse para el Sport Boys…

Clarooo, pero lejos. Claro que sí. Me hubiese encantado poder tenerlos.

En esta nueva experiencia en Perú empezó perdiendo frente al Legar, en una laza de altura. Después van a casa y vencen 3-1 al Binacional, y en el segundo partido de visitante empatan 1-1…

Así es. Desafortunadamente no hemos podido contar con la suerte de terminar los partidos once contra once. Tanto en el partido ante Melgar, de visitante, como este que jugamos en Cajabamba, contra UTC, también nos expulsaron un jugador al final del partido y nos marcaron el empate, no pudimos sostener el 1-0 en una plaza difícil de altura, más alta que Melgar, y lejos, porque hay que tomar una hora de avión y luego cuatro por tierra. Pero bueno, ahí vamos, paso a paso, sumando.

Arturo Reyes y su inicio como entrenador del Sport Boys del Perú. pic.twitter.com/bKTM9QltbD — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) July 2, 2025

En Perú hay varias plazas de altura…

De los 19 equipos, once juegan en altura. Es duro el torneo.

Es un club muy popular el Sport Boys…

Es de esos equipos que la gente es hincha de cualquier equipo y le preguntas, qué otro equipo le gusta y dicen Sports Boys. Es un equipo que llama mucho la atención y genera mucha empatía por ser muy tradicional.

¿Siente que este paso internacional, que no es fácil, es una buena decisión y le va a beneficiar en su carrera?

Indudablemente vamos a crecer como cuerpo técnico. Yo quería hace rato tener una posibilidad internacional, porque quiero dirigir en toda Sudamérica para seguir probándome, porque gerenciar estos equipos distintos a lo que uno viene acostumbrado también te ayudan a crecer como entrenador.