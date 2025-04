Todavía no sale del asombro por la repentina muerte de su amigo. Hayder Palacio se vio bastante emocionado luego del deceso de Jorge Bolaño, con quien compartió en Junior y Cúcuta Deportivo.

El exlateral, que fue dos veces campeón con ‘el Tiburón’, aseguró que había hablado hace poco con el samario y este le había dicho que iba a visitar Estados Unidos, país en el que vive actualmente el exmarcador derecho.

“Muy sorprendido. Es algo muy triste que no nos esperábamos por su juventud, tan solo tenía 47 años. Uno lo veía muy sano, alegre, son cosas que nada más Dios sabe las razones por las que pasan. Hace como 15-20 me escribió al Instagram que ya había sacado la visa. Que lo ‘empiñara’ aquí para jugar unos partidos acá porque él venía a pasear con su esposa. Me dijo que me recordaba mucho, que me cuidara. Se va, aparte de un gran jugador, una gran persona. Era un hombre muy noble, muy alegre, muy carismático, un líder dentro y fuera de la cancha”, declaró en conversación con EL HERALDO.

El barranquillero dijo que compartió bastante con ‘Bolañito’ en el onceno de Norte de Santander.

“En Junior viví pocos momentos. En Cúcuta yo llegué en 2011 y duramos un año juntos. Fue difícil por todo lo que atravesó el equipo, pero él estaba ahí como líder. Un día nos tocó vender boletas a nosotros los mayores y él estaba ahí impulsando todo eso. Se va un gran ser humano, una gran persona, nos deja un gran vacío y muchas enseñanzas. Él siempre estaba pendiente a todos nosotros”, afirmó.

El exdeportista definió al oriundo de Santa Marta como una persona alegre, pero que también era un poco temperamental.

“Él siempre era alegre, pero era un trabajador. Era el primero que iba en la fila cuando estábamos corriendo. Siempre nos decía que entrenáramos bien, que nos cuidáramos. Él comía súper bien, por eso me da cosa que muera de esa forma, porque él se cuidaba en la alimentación y en todo. Cuando tuvimos problemas con Cúcuta a él le daban el dinero y él nos pagaba a todos nosotros. Lo más importante es la clase de persona que era él”, manifestó.

“También era un poco temperamental. En la cancha regañaba, uno no podía dar un pase mal cuando uno jugaba con él porque te decía ‘estás cagado, dame el balón a mí’. Uno le decía que se calmara, quería que le dieran los balones a él porque decía que sabía jugar. La voz de líder de Jorge era respetaba por todo lo que era él en el fútbol. Que Dios le dé fortaleza a su familia, sabemos que deja un vacío grande”, complementó.

El atlanticense recuerda que una vez llevó a Bolaño a un partido de su hijo y que este le prometió un premio si hacía gol.

“Me acuerdo que un día lo llevé a un partido del hijo mío, hizo dos goles y él le dijo que por cada gol le daba 50mil pesos. El hijo mío estaba más pequeño y ayer estaba muy triste con la partida de Jorge”, comentó.

El exfutbolista recordó que al exvolante le gustaba bastante el vallenato.

“Cuando hacíamos asado escuchábamos a Rafael Orozco, que le gustaba mucho. También le gustaba Diomedes Díaz. Lo más importante que vivimos fue en ese camerino en Cúcuta, que duramos un año que fue duro. Cuando le pagaban a él me llamaba para que le ayudara a pagarle a los muchachos. Siempre estaba pendiente de todos”, expresó.

Por último, Hayder Palacio dijo que espera que haya un homenaje de Junior y de Barranquilla para Jorge Bolaño, quien fue campeón dos veces con el equipo rojiblanco.

“Barranquilla y Junior tienen que hacerle un buen homenaje en alguno de los partidos que viene. Sabemos lo ídolo que fue en el equipo. Aquí pensando puede ser que el minuto seis todo el mundo se levante de la silla para aplaudir y darle tributo a ese gran jugador y gran persona que fue ‘el Bola’”, concluyó.