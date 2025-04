La muerte de Jorge Bolaño ha pegado fuerte en Junior. Lo que fue como jugador y lo que era como persona le ha golpeado duro a todos los seguidores del rojiblanco, que vieron empañada esa victoria por 1-0 ante el Medellín.

Luego del partido, José María Pazo, preparador de arqueros del ‘Tiburón’ y compañero y amigo del exvolante, no pudo ocultar su tristeza por el fallecimiento del samario.

“Ahorita me expresé, no reclamándole nada a Dios, pero si diciéndole diciéndole la frase que expresó Diomedes cunado murió Rafael Orozco, se van las grandes personas, los buenos seres humanos se van. Y tantas cosas que por ahí no se van, así es la vida”, dijo en zona mixta.

El exgolero dijo que este fue un triunfo bastante triste por lo que significó el excentrocampista en la historia del club.

“Es un triunfo triste. De pronto a muchos hinchas que no conocieron a Jorge como jugador les puede dar felicidad, pero los que estuvimos ahí es un primer lugar es un sitio que te llega de tristeza. Un golpe duro en el corazón. Hablé con ‘él Pibe’ y me dijo, se nos fue el más pelao, se nos fue un niño”, apuntó.

El preparador de cancerberos aseguró que hace poco habló con ‘Bolañito’ y que la celebración del gol fue casualidad.

“Yo hablé con Jorge en un aeropuerto hace poco, estaba en camino a Cúcuta y tuve la oportunidad de hablar con él. Él gol de Junior lo celebraron con un trenecito, es la gran anécdota”, afirmó.

Por último, José María Pazo dejó en claro que, para él, Jorge Bolaño fue el mejor volante de primera línea en la historia de Junior.

“Sin duda alguna. A Jorge lo vi como debutante, lo hizo al lado mío, al lado de Carlos (Valderrama), de (Iván) Valenciano, de Víctor (Pacheco), de Alexis (Mendoza), de toda esa camada. Jorge demostraba que iba a ser tremendo jugador como lo fue. Con su pequeña estatura, con su físico muy reducido en comparación a otros, logró cosas muy interesantes, como mantenerse en Italia que no es fácil y él lo logró. Lo siento mucho, en el alma, en el corazón, me duele”, concluyó.