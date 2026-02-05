Cada año hay casi diez millones de casos nuevos de demencia en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que también estima que para el año 2030 la cifra de pacientes ascienda de 55 millones a más de 78 millones.

La OMS define la demencia como un síndrome que resulta de diversas enfermedades y lesiones que, con el tiempo, destruyen las células nerviosas y dañan el cerebro, lo que generalmente conduce al deterioro de la función cognitiva.

La demencia es más común de lo que se suele pensar, pues figura entre las 10 mayores causas de muerte y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas de mayor edad en el mundo.

Pexels Imagen de referencia.

La enfermedad de Alzhéimer es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60 % y un 70 % de los casos, de acuerdo con la OMS.

“La demencia tiene consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas, no solo para las personas que viven con la enfermedad, sino también para sus cuidadores, las familias y la sociedad en general. A menudo hay una falta de concienciación y de comprensión de la demencia, lo que puede causar estigmatización y suponer un obstáculo para el diagnóstico y la atención”, advierte la organización en su sitio web.

Un grupo de científicos, encabezado por Zhenhong Deng y Yuxin Yang de la Universidad Sun Yat-sen, en China, adelantó una revisión sistemática de más de 200 investigaciones sobre la demencia y encontró que alrededor de un tercio de los casos guardan una relación estadística con 16 enfermedades periféricas.

La investigación, publicada en la revista científica Nature Human Behaviour, concluyó que un 33,18 % del peso global de la demencia, equivalente a 18,8 millones de casos prevalentes, tienen algo de relación con enfermedades periféricas.

Entre las enfermedades que, según el estudio, pueden incidir en el desarrollo de demencia figura la periodontitis, la cirrosis, la pérdida auditiva, la pérdida de visión, la diabetes mellitus tipo 2, la insuficiencia renal crónica, la artrosis, el accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras.

“Cada vez hay más pruebas que sugieren que las enfermedades periféricas actúan como factores de riesgo para la demencia, pero la carga a nivel poblacional de demencia asociada con diversas enfermedades periféricas sigue siendo desconocida”, precisaron los investigadores.