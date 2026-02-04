Tras la abrupta salida de Joaquin Phoenix, quien abandonó el rodaje de ‘De noche’, el romance gay de Todd Haynes con Pedro Pascal, este proyecto finalmente pudo salir adelante y ya tiene fecha, un año y medio después de la incertidumbre.

El proyecto, que había quedado en pausa, confirma que el chileno Pedro Pascal será el protagonista. El actor interpretará a un detective de carácter áspero que se enamora de un joven profesor, al que interpretará Danny Ramírez, actor estadounidense​ de ascendencia colombomexicana.

El rodaje comenzará en el mes de marzo, según reveló Variety.

Cabe señalar que el guion está firmado por el propio Haynes junto a Jon Raymond, con quien mantiene una colaboración creativa de mucho tiempo. ‘De noche’ está respaldada por MK2 Films, la compañía francesa que ha apostado en los últimos años por títulos de autores como Joachim Trier y Kleber Mendonça Filho, entre otros.

La historia de dicho proyecto nace de los clásicos del cine negro, con referencias directas a obras como ‘Chinatown’, para situar su romance en el Los Ángeles de los años treinta. En ese contexto, marcado por la tensión internacional previa a la guerra y la corrupción política, los protagonistas se ven atrapados por un sistema que los obliga a huir hacia México para salvar su relación y sus vidas.