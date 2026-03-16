La actriz estadounidense Amy Madigan ganó como mejor actriz de reparto en los Premios Óscar 2026. La gala se realizó el pasado domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

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Esto tras haber sido nominada como Actriz de reparto en Twice in a Lifetime (1985), lo que representa el tercer intervalo más largo entre nominaciones en categorías de actuación, después de Judd Hirsch (42 años) y Henry Fonda (41 años).

La actriz de teatro, cine y televisión, también ganadora de un Globo de Oro, pudo optar a este galardón, imponiendo así una marca histórica, tras 40 años de la última vez.

El Óscar, obtenido este domingo, a la mejor actriz de reparto se dio gracias a su papel en el thriller sobrenatural “Weapons” (“La hora de la desaparición”). Madigan encarnó el papel de Gladys, ofreciendo una interpretación extraordinaria e inquietante de la tía abuela de un niño pequeño cuyos compañeros de clase desaparecen de la noche a la mañana.

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La actriz estadunidense ganó en los premios Critics’ Choice y el premio del Sindicato de Actores en la misma categoría.

“Gladys me ha sorprendido; está recibiendo mucho cariño de vuelta. No sabía que ustedes querían pasar el rato con ella”, expresó la actriz de, 75 años, en su discurso de aceptación en los Premios Anuales del Sindicato de Actores.