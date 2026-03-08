Desde las primeras horas de este domingo 8 de marzo, miles de barranquilleros comenzaron a llegar al Biffi La Salle Bilingual School, uno de los puntos habilitados para las elecciones de 2026 en la ciudad, donde la jornada de la mañana transcurrió con un ambiente tranquilo, organizado y marcado por el característico calor del Caribe.

A medida que avanzaba el día, los ciudadanos se acercaban a ejercer su derecho al voto luciendo atuendos pensados para enfrentar las altas temperaturas.

Los outfits frescos han sido protagonistas, pues predominaron los jeans combinados con suéteres ligeros en tonos tierra y colores de verano, así como conjuntos de telas sueltas como el lino y otros materiales livianos que permiten mayor comodidad durante la jornada electoral.

Los accesorios veraniegos también se hicieron notar entre los votantes. Lentes de sol, sombreros de ala amplia y gorras se repiten entre quienes hacían fila y se desplazaban por el puesto de votación.

En cuanto a los peinados, predominaron los estilos prácticos y descomplicados, cabellos recogidos en colas altas, moños relajados y peinados sencillos que reflejaron el ambiente informal de la mañana dominical.

jesús

Otra de las curiosidades de la jornada ha sido la presencia de ciudadanos que llegaron con looks deportivos, muchos de ellos aún con ropa de entrenamiento. Algunos aprovecharon la cercanía del puesto de votación para cumplir primero con su rutina en el gimnasio y luego acercarse a votar, demostrando que el ejercicio y la participación ciudadana pueden ir de la mano.

Familias votaron en conjunto

El ambiente familiar también fue evidente. Varias personas acudieron acompañadas de sus mascotas, perros de diferentes razas que permanecieron tranquilos junto a sus dueños mientras estos cumplieron con el proceso electoral.

Asimismo, la presencia de niños ha sido constante durante la mañana, reflejando cómo muchos barranquilleros integran a sus familias en este tipo de jornadas cívicas.

Jesús Rueda

Entre las escenas curiosas del puesto de votación destacó la llegada de una niña que recorría el lugar en un mini carro rosa mientras su madre realizaba el proceso para sufragar, un momento que llamó la atención de quienes se encontraban en el sitio.

Jesús Rueda

Durante la mañana también se observó la presencia de algunas figuras reconocidas de la ciudad que acudieron a ejercer su derecho al voto. Entre ellas el cantante de vallenato Iván Villazón, la diseñadora Amalín de Hazbún y la reina del Carnaval de Barranquilla 2016, Marcela García, quienes llegaron al lugar y compartieron breves momentos con ciudadanos y curiosos que se encontraban en el puesto de votación.

Jesús Rueda

Jesús Rueda

Con un flujo constante de votantes, la jornada matutina en el Biffi La Salle Bilingual School se ha desarrollado en medio de la calma, el civismo y un estilo relajado que mezcla la participación democrática con la identidad fresca y caribeña de los barranquilleros.