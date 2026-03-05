La Semana de la Moda de París 2026, que empezó el lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el próximo martes, vuelve como cada año a ser el epicentro mundial del prêt-à-porter femenino (colecciones que constan de prendas listas para llevar), con un calendario oficial que reúne 67 desfiles y 31 presentaciones de colecciones de otoño-invierno 2026-27.

Esta edición, que sigue al segmento de moda de Nueva York, Londres y Milán, atrae a las principales casas de lujo y diseñadores internacionales que siempre están dispuestos a marcar las tendencias que dominarán la próxima temporada.

La Semana de la Moda de París no solo es una vitrina artística, pues su impacto económico es gigantesco para la capital francesa. Se calcula que el evento generará más de mil millones de euros en actividad económica entre turismo, inversiones, compras y negocios vinculados al sector, consolidando a París como motor clave de la industria de lujo global.

EL HERALDO dialogó con la diseñadora de modas Karen Guevara, quien entregó detalles de algunas de las tendencias que se han marcado en las últimas semanas de la moda, y que de cierta forma sigue la “Ciudad de la Luz”, aunque llevando la esencia parisina en cada prenda.

Las grandes casas

Firmas históricas como Dior, Chanel y Louis Vuitton han sido protagonistas desde el primer día, presentando sus nuevas colecciones ante un público de compradores, periodistas y celebridades. En Dior, bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, la pasarela fue un homenaje a la naturaleza con motivos florales, siluetas renovadas y reinterpretaciones de clásicos como la icónica chaqueta Bar.

“Saint Laurent presentó una colección que juega con contrastes, como voluminosos trajes estructurados combinados con vestidos de encaje translúcidos, en paletas que equilibran tonos terrosos con matices intensos, mezclando esa dualidad entre poder y delicadeza. Hemos visto muchas transparencias acompañadas de encajes, recordemos que siguen en tendencia las prendas tipo lencería, pero no es su totalidad, porque la idea es que las mujeres se vean sexys, pero elegantes al mismo tiempo”.

Guevara explicó que las casas que han renovado liderazgo creativo, como Chanel, continúan explorando combinaciones de tradición y modernidad, con paletas neutras y estructuras contemporáneas en su prêt-à-porter.

Fuertes tendencias

Los colores vivos y también neutros, se han hecho presente en las diferentes colecciones, aunque cada casa conserva siempre su estilo; pueden ser amantes a los tonos sobrios, pero recurren a los complementos en colores llamativos ya sea de forma monocromática o con estampados.

“Por ejemplo, desde finales de 2025 y comienzos de 2026, tenemos en la moda el regreso de estampados que evocan la naturaleza, como los animal prints, que han aparecido en piezas desde medias hasta camisas y pantalones en distintas colecciones presentadas hasta el momento. Pero el animal print que este año vemos muy marcado, es el de piel de venado o de Bambi como muchos conocen”.