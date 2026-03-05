La famosa banda de rock colombiana La Pestilencia se despide definitivamente de los escenarios, tras cuatro décadas de carrera musical. Su último concierto será en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Esta banda, que ha puesto a vibrar a varias generaciones con el rock, el hardcore punk y el metal alternativo, anunció su retiro y con ello la fecha de su última presentación: “El Último Pogo”, que será el sábado 28 de noviembre de 2026.

El líder de la banda, Dilson Díaz, señaló que en el evento de despedida los asistentes podrán escuchar cerca de 50 canciones, entre las que interpretará temas de un próximo álbum de estudio titulado Buen Provecho, que acompañará este adiós.

“Hoy es hora de cerrar. Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no. Al final, en nuestra casa siempre fueron todos bienvenidos. Nuestra gratitud eterna es para esa legión que nos regaló los recuerdos más potentes que La Peste o que un artista puede llevarse a la tumba”, expresó Díaz en un video de despedida.

Asimismo señaló que los menores de edad podrán ingresar al concierto en el Coliseo MedPlus, ya que el recinto contará con una zona habilitada especialmente para ellos.

Entre las novedades destacadas se reveló que habrá un “escenario B”, en el que la agrupación de rock interpretará parte de su repertorio para el público más alejado de la tarima principal.

De igual manera, se conoció que al cartel se sumará la participación de la Filarmónica de Bogotá, junto a otros artistas invitados, que se harán públicos mas adelante.

El valor inicial de las entradas es de $100.000. La organización del concierto contempla una preventa de entradas exclusiva para clientes del Banco Falabella, disponible del lunes 16 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el miércoles 18 de marzo a las 09:59 a.m., mientras que la venta general comenzará el miércoles 18 de marzo a las 10:00 a.m. a través de la plataforma TaquillaLive.