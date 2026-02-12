La banda de música regional mexicana Grupo Firme, conocida por éxitos como ‘Ya Supérame’, ‘El Amor de Su Vida’, ‘En Tu Perra Vida’ o ‘Cada Quién’, entre otros, regresa este 2026 a Colombia con su gira ‘La Última Peda’.

Fechas de Grupo Firme en Colombia

La gira por Colombia incluirá paradas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 18 de abril; en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el 25 del mismo mes; en Villavicencio, Meta, el 27 de junio; y en la Arena LMP de Neiva, al día siguiente.

El 1 de agosto la banda se presentará en el estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta y por último estará el 8 de ese mes en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga.

‘La Última Peda’ promete una puesta en escena “impactante”, un repertorio “cargado de éxitos” y una experiencia “inolvidable” para todos los seguidores del grupo en Colombia, destacó el equipo de la banda en un comunicado.

La banda agotó en agosto de 2025 las entradas de su concierto ‘Órale Wey Fest: Mexa’ en el estadio El Campín, con aforo para 39.000 personas, lo que confirmó la influencia del estilo regional mexicano en Colombia.

Víctor Zavala, tercera voz y bajista de Grupo Firme, dijo en entrevista con el diario ‘La Opinión’ de Cúcuta que pese a lo que pueda sugerir el nombre de la gira, no se trata de una despedida de los escenarios.

“‘La Última Peda’ no significa un adiós ni el cierre de un ciclo. Es un concepto que llevamos ya tres años. Es como cuando uno dice: ‘esa fue mi última peda’, pero al siguiente fin de semana vuelve a tomar. Nunca es la última, solo Dios sabe cuándo lo es”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el público colombiano le ha manifestado mucho cariño a la banda, por lo que este país no podía quedarse por fuera de la gira.

“Aquí hay mucho deseo, muchas ganas de tenernos en su casa, de mostrarnos su cultura, su gastronomía. Uno se enamora de sus paisajes y por eso regresamos”, enfatizó.

Fundado en 2014 en Tijuana (Baja California), Grupo Firme se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del regional mexicano gracias a su estilo desenfadado y su cercanía con el público.