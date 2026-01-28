La profesionalización de la economía de los creadores de contenido ha alcanzado un hito no solo tecnológico sino también financiero con la integración de grandes figuras digitales en los mercados bursátiles globales y el desarrollo de activos basados en inteligencia artificial.

En este contexto, el creador de contenidos Khaby Lame, uno de los creadores de contenido con mayor número de seguidores en TikTok, ha completado la venta de su empresa Step Distinctive Limited a Rich Sparkle, un holding con sede en Hong Kong que cotiza en bolsa.

La operación se ha valorado en 975 millones de dólares, según consta en los registros públicos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La transacción se ha estructurado mediante la emisión de 75 millones de acciones ordinarias de la compañía compradora, lo que sitúa a Lame, nacido en Senegal y residente en Italia, como el principal accionista de Rich Sparkle.

El popular tiktoker sigue manteniendo su cargo al frente de la firma vendida. Antes de este acuerdo, el creador ya poseía el 49 % de Step Distinctive Limited, entidad que gestiona sus negocios y propiedad intelectual a nivel mundial.

Una de las cláusulas técnicas que más sobresalen del acuerdo es la autorización para que Rich Sparkle utilice el Face ID, el Voice ID y los modelos de comportamiento de Khaby para la creación de un gemelo digital impulsado por inteligencia artificial.

Este avatar tecnológico tiene como objetivo principal la generación de contenido para el comercio electrónico en vivo, permitiendo realizar transmisiones en diversos idiomas y franjas horarias de manera simultánea. Rich Sparkle Holdings proyecta que esta estrategia comercial podría derivar en ventas anuales superiores a los 4.000 millones de dólares.

Según datos de Grandview Research, la industria del comercio electrónico en vivo ya genera 40.000 millones de dólares al año en mercados como el chino, con proyecciones de crecimiento anual del 37,4 % que podrían llevar al sector a alcanzar un valor de 672.000 millones de dólares para 2033.

Lame cuenta con más de 160 millones de seguidores en TikTok, consolidándose como el usuario con mayor número de seguidores en dicha plataforma. Su trayectoria comenzó en 2020 tras perder su empleo durante la pandemia, logrando alcanzar los 100 millones de seguidores en menos de un año y medio.

Esta amplia visibilidad en redes le ha permitido establecer alianzas comerciales con firmas globales como Hugo Boss, Binance y Airbnb. De acuerdo con la lista de Mejores Creadores de Forbes para el año 2025, Lame ocupó la décima posición con ingresos anuales estimados en 20 millones de dólares y una tasa de interacción promedio de 0,86 % por publicación.

Esta venta millonaria representa la consolidación de su imagen digital como un activo financiero transversal capaz de operar de forma independiente a la presencia física del creador mediante el uso de tecnologías de automatización lo que en últimas aumentaría su ya abultado patrimonio.