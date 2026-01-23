Todo está listo para que el domingo 25 de enero, las nuevas generaciones disfruten y celebren el folclor y la cultura carnavalera en el Desfile Infantil Herederos del Patrimonio, uno de los recorridos más emotivos del Carnaval de la 44, que este año será liderado por los reyes infantiles, Ashley Gómez Vásquez y Germán Palomino Montes.

Lea aquí: La Plaza de la Paz vibra con el regreso del Semillero del Carnaval de los Niños

A partir de las 3:00 de la tarde, las calles del sector de Alameda del Río se convertirán en el epicentro de una fiesta que estará cargada de tradición, música y color, donde grandes y chicos serán testigos del legado cultural que los más pequeños del Carnaval del Bordillo heredan y portan con orgullo.

Cortesía prensa Carnaval de la 44 Desfile Infantil Herederos del Patrimonio.

El desfile -que arrancará desde la calle 110 con carrera 43 y finalizará en el conjunto residencial El Búho- rendirá un homenaje especial al folclor del Caribe colombiano con una musicalización en vivo que acompañará a la mayoría de los grupos participantes, exaltando así los ritmos y sonidos que hacen vibrar la esencia del Carnaval.

A lo largo del recorrido participarán los reyes del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón, así como más de 60 grupos folclóricos y de tradición que reflejarán una amplia diversidad de expresiones culturales. De ellos, 29 serán comparsas; 17 grupos de danzas tradicionales y folclóricas como mapalé, congo, porro, danza urbana y danzas especiales. A su vez harán presencia 16 cumbiambas y 7 disfraces, conformando así una muestra viva del patrimonio cultural protagonizada por niñas y niños.

“Este desfile nace a partir de un mensaje muy emotivo y sincero del señor alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dirigido a todas las organizaciones que realizamos actividades en el marco del Carnaval como patrimonio. En ese mensaje expresó que el Carnaval, como patrimonio, no es de nadie en particular; sino del pueblo, de la gente. Nosotros, con más de 46 años organizando eventos de la Fiesta, focalizamos hace un tiempo una población en Alameda del Río, que cuenta con unos complejos habitacionales donde viven más de 100.000 personas, para la realización de este evento”, expresa Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44.

Blanco agrega que, junto con esa población, durante los últimos seis meses se socializaron el recorrido y la apertura del Salón Burrero y la Porrovía durante los tres días de Carnaval, ambos espacios aprobados por la comunidad que decidió sumarse a las eventualidades masivas que permiten seguir construyendo y preservando las tradiciones del Carnaval del Bordillo.

Cortesía prensa Carnaval de la 44 Los reyes infantiles del Carnaval de la 44, Ashley Gómez Vásquez y Germán Palomino Montes.

Conscientes de la dinámica de circulación vehicular del sector, el director señaló que la elección de la zona se realizó “pensando en no interrumpir ni la salida ni la entrada de los vehículos”. En ese sentido, se llevó a cabo un recorrido de verificación del trazado, inspeccionado por el comité de seguridad, encabezado por el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Camelo Sánchez, el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay Pereira; la secretaria de Salud Distrital, Stephanie Araújo Blanco; el doctor de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Fiorillo; la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Yasiris Cantillo; el secretario de Control Urbano y Espacio Público, Nelson Patrón Pérez; el director de Barranquilla Verde, Joaquín Buitrago; y el director del Carnaval de la 44, Édgar Blanco.

Recomendaciones para el público

Con el fin de garantizar el bienestar de los niños asistentes y el desarrollo del evento en completa tranquilidad, desde el Carnaval de la 44 se recomienda que los menores asistan acompañados en todo momento por un adulto responsable, quien deberá velar permanentemente por su cuidado, especialmente durante la concentración y el desarrollo del desfile.

Asimismo, está prohibida la ingesta y el expendio de bebidas alcohólicas, así como las ventas ambulantes dentro y fuera del recorrido. No se permitirá la instalación ni la venta de sillas, ya que la invitación es a disfrutar del evento desde el bordillo, como lo dicta la tradición.

Le puede interesar: Abren segunda fecha para el adiós de Silvestre y Juancho en el Festival Vallenato

“Esperamos que este evento con la comunidad sirva como un piloto patrimonial y de tejido social, que nos permita afirmar que fue un éxito y que quedamos matriculados para los próximos años. Eso es lo que pretendemos construir”, concluye Blanco.

La realización de este proyecto es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a través del Portafolio de Estímulos del Distrito de Barranquilla 2026.