Sin duda alguna la Loa de los Santos Reyes Magos que en la noche de este sábado celebró 148 años de realizarse de manera ininterrumpida en el municipio de Baranoa, se convierte en uno de los grandes planes culturales y religiosos de los atlanticenses para decirle firmemente al 2026 una bienvenida a lo grande.

Tras seis meses intensos de preparación, de pulir hasta el más mínimo detalle logístico, de escenografía, maquillaje y a nivel actoral, esta escenificación teatral fue presenciada por cerca de cinco mil personas en la plaza ‘Manuel Patrocinio Algarín’, un público que disfrutó de principio a fin cada minuto de esta propuesta que narra el viaje de Melchor, Gaspar y Baltasar hasta Belén para adorar al Niño Jesús.

Este año la novedad había sido anunciada constantemente, dentro del elenco de 45 actores, había dos personas en condición de discapacidad que interpretaron a los pastores que llegan al portal de Belén con ofrendas para el Niño Dios. Por eso y porque también hubo un grupo de personas con algún tipo de discapacidad que disfrutó como espectadores, la Loa del 2026 se convierte en la más inclusiva de la historia.

Cortesía

Dos horas de plenitud

El espectáculo, transmitido por el canal regional Telecaribe, inició a las 9:00 de la noche y, durante dos horas, mantuvo cautivo al público gracias al cálido repertorio que inició con los Reyes Baltasar, Melchor y Gaspar, y continuó con la impecable interpretación de Jorge Hernández, quien dio vida al Rey Herodes, un personaje fuerte y cruel.

Fueron más de tres meses de preparación, y el fruto del trabajo artístico quedó demostrado en cada escena, que alternó momentos de ternura —como la Virgen y San José con el Niño Jesús— con el encuentro de los Reyes Magos. Hubo momentos de temor con la presencia del diablo, que acudía al llamado desesperado del Rey Herodes al darse cuenta de que no era el Rey de reyes.

Cortesía

La danza árabe, interpretada magistralmente por un grupo de bailarinas, llamó la atención del público por el contorneado de sus cuerpos al ritmo de la música.

El alcalde municipal, Edinson Palma, dio la bienvenida a los asistentes y afirmó que la Loa está catalogada como la máxima expresión histórica, cultural y patrimonial del municipio, que se ha mantenido en el tiempo por más de 148 años. “La Loa no solo es teatro, es identidad, herencia viva y orgullo cultural”, expresó Palma.

Un público complacido

El público asistente expresó su complacencia por esta nueva versión, como lo manifestó Yuris Mendoza, quien llevaba dos años sin asistir: “Fue excelente; hoy me llevo una grata impresión. Me parece que cada año es mejor y me gustó mucho el show de las bailarinas”.

La bailarina María José Villegas, manifestó su felicidad por haber hecho parte del elenco. “Siempre venía a ver La Loa y soñaba con participar, lo veía muy difícil, hoy me siento feliz de hacer parte de esta historia, ya cumplí mi sueño “, expresó.

Cortesía

Otra espectadora, Shirly Vallejo, afirmó que nunca había presenciado un evento tan espectacular como el de hoy, con un buen elenco y escenografía.

Laura Mendoza, llegada desde La Jagua de Ibirico, Cesar, quedó encantada con el show y con ganas de volver.

La experiencia refuerza el compromiso de Baranoa con la difusión de una tradición que, año tras año, reúne a talentos locales y a la ciudadanía en un acto cultural y espiritual de alto impacto. Es una tradición que continúa fortaleciendo la identidad cultural del municipio y promoviendo la participación comunitaria.