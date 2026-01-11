Del diamante de béisbol al pentagrama musical, ese ha sido el paso que ha dado el expelotero cartagenero Jair Morelos, quien tras un fructífero paso por el denominado ‘Rey de los Deportes’ en Estados Unidos, ahora se desempeña como coach de los Caimanes de Barranquilla, novena a la que llena de sabor con su talento como percusionista.

Este amante de la pelota caliente, que jugó en las ligas menores para los Phillies de Philadelphia y luego fue entrenador asistente de los Azulejos de Toronto, cuenta que ese paso por Norteamérica le permitió también darle rienda suelta a su faceta musical y formarse a nivel profesional.

La vida de Jair Morelos siempre ha estado marcada por el ritmo. Primero fue el del bate golpeando la pelota, el de los spikes corriendo sobre la tierra del diamante o el del guante haciendo eco de una gran atrapada. Hoy es el pulso de la percusión y el diálogo entre piano y tambor los que lo han llevado a hablar el lenguaje del jazz latino. El ahora músico acaba de lanzar Desde la raíz, un álbum que condensa su historia personal, su herencia cultural y su apuesta por el arte como espacio de sanación y encuentro.

Este moreno de 32 años, que también hizo parte de novenas nacionales como Leones y Vaqueros, también representó al país en gestas históricas a nivel mundial. “Representé a Colombia en múltiples categorías, incluso en un mundial en Seúl, Corea del Sur, donde le ganamos 3-0 a Japón, un equipo en el que estaba el que es considerado el mejor beisbolista de todos los tiempos, Shohei Ohtani”, recuerda con orgullo.

Aquel partido, lanzado por el barranquillero Roger Vélez quedó tan marcado en su memoria que el box score hoy cuelga en una pared de su casa.

Una semilla latente

Aunque el béisbol ocupó gran parte de su juventud, la música nunca estuvo ausente. Viene de una familia profundamente musical por el lado materno: tíos folcloristas, tamboreros, músicos de grupos de millo. “Desde niño tocaba el tambor de forma empírica. La cumbia, el mapalé, todo me salía natural”, cuenta.

Fue tras el cierre de su ciclo como pelotero profesional cuando esa semilla germinó con fuerza. En medio de un momento difícil, Jair encontró en la música un refugio y una terapia. Decidió entonces estudiar formalmente y obtuvo una beca en la Universidad Estatal de Northwestern en Luisiana (NSU), donde integró la jazz band y diversas agrupaciones académicas. Allí confirmó que su vínculo con la música iba mucho más allá de la intuición.

Se graduó en Music Business, una formación que le permitió comprender la música no solo como expresión artística, sino como proyecto sostenible. Actualmente, además, se encuentra culminando una maestría en Salud Mental, con la intención de unir ese conocimiento tanto a la música como al deporte.

Álbum que nace del viaje

Desde la raíz es el resultado de una complicidad creativa entre Jair Morelos y el pianista Ronald Rodríguez, amigo cercano y coautor del álbum. Rodríguez es doctor en Piano Clásico y Jazz Studies de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) y hoy se desempeña como assistant piano professor en la Universidad de Samford, en Birmingham, Alabama. Su dominio técnico y sensibilidad interpretativa atraviesan toda la obra.

El disco nació de manera casi espontánea, durante un viaje familiar a Louisiana. “Íbamos en el carro hablando y la musa llegó. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos en un estudio de Nueva Orleans grabando con músicos de todas partes del mundo”, relata Morelos.

El álbum está compuesto por 12 temas, de los cuales ocho son composiciones originales. El resto son reinterpretaciones de estándares del jazz llevados al terreno de sus influencias caribeñas. Ritmos cubanos, colombianos y afrocaribes se entrelazan con armonías jazzísticas.

Una de las grandes joyas del proyecto es la participación del sincelejano Justo Almario, saxofonista que interviene en cuatro de los temas originales. “Este álbum cuenta la historia de la música que escuchamos desde niños en Cartagena. Todo eso lo llevamos al jazz, usando la armonía que aprendimos en Louisiana y fusionándola con nuestras raíces”, explica.

Más allá del escenario, Desde la raíz, en palabras de Jair, encarna una visión poco común, la de un deportista que entiende la música como herramienta de equilibrio emocional y transformación social. “Son mis dos pasiones y sería feliz haciendo las dos a la vez”, afirma.

Actualmente reside en Houston con su esposa, lo que le permite crear y componer, mientras que cada temporada regresa a Colombia para trabajar en el béisbol profesional.

El futuro está enfocado en la proyección del álbum. Morelos y Rodríguez buscan posicionar Desde la raíz en circuitos de mayor alcance, con la mirada puesta en escenarios de élite como los Grammy y los Billboard, sin perder la esencia íntima y honesta que dio origen al proyecto.