En medio de la profunda consternación, dolor y tristeza, autoridades siguen indagando las causas del accidente aéreo en el que murió el artista de música popular Yeison Jiménez junto a cinco miembros de su equipo.

Se barajan primeras hipótesis sobre el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Pocos momentos después de que se produjera el siniestro en la vereda Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama, Boyacá, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado informando detalles de la avioneta y del accidente, aunque poco se sabía en ese momento.

De hecho, algunos videos grabados por personas que se encontraban en el lugar viendo el despegue de la avioneta revelan que, aparentemente, la aeronave no pudo despegar de manera correcta porque no tenía más espacio en la pista.

Sin embargo, este domingo 11 de enero, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, señaló a medios de comunicación que, contrario a lo que se había dicho, la avioneta sí alcanzó a despegar y , de hecho, estuvo algunos minutos en el aire.

En diálogo con la FM el funcionario indicó cómo la aeronave terminó colisionando. “Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión”, señaló el coronel Bello.

Así las cosas, efectivamente, la avioneta realiza uin desplazamiento en el aire “hasta antes del impacto“, agregó el director técnico, indicando que esta voló entre 3 y 5 minutos, recorriendo poco menos de “una milla con respecto a la pista o a la cabecera de la pista. Es relativamente cerca”, puntualizó.

“Fallecieron de inmediato”

Por su parte, Thomas Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama, explicó que los organismos de socorro llegaron al lugar del siniestro poco después de ocurrido, pero encontraron un escenario que imposibilitó cualquier maniobra de rescate.

“Cuando arribamos al lugar, fue muy poco lo que pudimos hacer, porque todos los cuerpos estaban incinerados”, señaló Cerón en declaraciones a La FM.

El funcionario confirmó que no se realizaron traslados a centros médicos. “Desde la Defensa Civil no tenemos registro de ningún traslado. Todos fallecieron ahí mismo”, agregó, precisando que la muerte de los ocupantes fue inmediata tras el impacto