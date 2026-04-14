¿Duda alguien por quién votarán los maleantes el próximo 31 de mayo, y si hay segunda vuelta, por quién votarán guerrilleros, narcotraficantes, extorsionistas, sicarios, rateros, estafadores, etc.? ¿Creerá alguno que ellos votarán por Abelardo o por Paloma? Obviamente todos los maleantes que se atrevan asistir al puesto de votación, ya saben cual es el candidato que les conviene. Prefiero que sean mis lectores los que analicen quién será. También por ese mismo candidato votarán resentidos sociales y aquellos que esperan recibir plata sin trabajar. Otros que tienen intereses personales que lo sobreponen al interés nacional, como también todos los que pertenecen al Pacto Histórico. Y muchos que de manera absurda no les importa estar en el mismo bando con los delincuentes y tal como estos últimos, culpan a Uribe de todo.

Ahora bien, ¿Por quién creen que votarán los políticos corruptos sean del partido político que sean, incluyendo aquellos que siendo de Centro o de Derecha esperan que la política del Ejecutivo sea similar a la de siempre, desde gobiernos anteriores hasta el actual, corruptos aspirando no tanto a su salario de Congresista como a los “otros ingresos” que justifican sus cuantiosas “inversiones” en sus campañas? ¿Cree alguno que esos corruptos le hará campaña o votará por Abelardo? Dejo a mis lectores esa respuesta.

Una muy importante aclaración es que coincido con Paloma y Abelardo en que el enemigo a derrotar es solo uno: Cepeda. Esa posición no admite discusión alguna.

Y debo reconocer que si Paloma se convierte en nuestra primera Presidente mujer sentiré un alivio porque eliminó al catastrófico y peligroso sujeto que nos convertiría en otra Venezuela. En ese caso aspiraría que Paloma gobierne con las anteriores teorías del Centro Democrático hoy desdibujado, y que se cuide para garantizar su permanencia hasta el final de su mandato, porque aunque reconociendo cualidades a Oviedo, no comparto ni acepto sus izquierdosas ideologías.

Supongo que después de todo lo anteriormente comentado cualquier lector sabrá que yo quisiera que Abelardo De La Espriella fuese nuestro Presidente, y sí, porque deseo un viraje total hacia una forma de gobernar diferente a la diseñada para la corrupción, que es la que he conocido desde siempre, y me niego a aceptar que en nuestro país no haya forma de hacerlo de otra manera, reconociendo que no sería nada fácil, y por el contrario, un camino lleno de obstáculos de todo tipo comenzando por el caos que procurarán generar Petro, Cepeda, el ELN, las FARC, los narcos, la CRIC y los grupos de delincuencia organizados, todos afectados por la derrota de la izquierda, que es su aliada natural. En pocas semanas sabremos si fue suficiente la opinión ciudadana VS billones de pesos destinados a la compra de votos. Ese es el reto.

@nicorenowitzky