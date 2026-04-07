Publico esta columna después de mi regreso de Santa Marta y padecer una vez más el suplicio en que se convierte lo que debería ser un muy agradable paseo porque la exuberante naturaleza del “Parque Isla de Salamanca” se presta para aportar bellos paisajes en ese recorrido. Pero definitivamente a los barranquilleros, quizás por nuestra pasividad, se nos sigue irrespetando con esa vía.

He sido usuario de la misma desde que el primer pequeño ferry transportaba a través del original caño “El Clarín” nuestros vehículos hasta el kilómetro 11 sector de “Los cocos”. Luego en el ferry “Atlántico” atravesando el río Magdalena, y durante los largos años del viejo puente “Laureano Gómez”, porque verdaderamente “Pumarejo” es solo el actual.

Durante muchas décadas de aquí a Ciénaga la diferencia en esa carretera solo ha consistido en un real mejoramiento de calzada hace años, y la obligada protección de la furia del mar con rocas en los puntos críticos entre los kilómetros 18 y 20, porque su mantenimiento preventivo obligado no cuenta.

El 28 de octubre de 2025 la concesión ahora con el nombre “Ruta Magdalena Sierra Mar” anunció por los medios, incluyendo EL HERALDO, que la muy esperada por décadas ampliación de la actual carretera Palermo – Ciénaga se iniciaría a mediados del mes de enero 2026 para convertirla en una autopista de doble calzada, proyecto con un valor de $2.7 billones incluyendo su construcción, gestión ambiental, social y predial, así como su operación y mantenimiento durante 30 años.

Todos esperábamos que ese anuncio se convirtiera en una feliz realidad, pero a fecha de hoy 7 de abril de 2026, no se ha vuelto a tocar ese tema ni visto movimiento alguno que haga suponer que allí se está trabajando, y como los recursos dependerán del par de costosos y muy cercanos peajes, no se le podría echar la culpa al gobierno central.

De acuerdo al concesionario esa ampliación se hará en 3 etapas. La primera de 3.6 Km. desde el puente “Pumarejo” hasta del Peaje de “Palermo”, con 3 carriles cada calzada y con un paso deprimido para el puerto de “Palermo” y la vía a “Sitionuevo”.

Segunda etapa: 48 Km. de doble calzada de 2 carriles cada una, desde el Peaje de “Palermo” hasta el Peaje de “Tasajera”, sin incluir los viaductos que se supone serán financiados por el gobierno central. Tercera etapa: Desde el Peaje de “Tasajera” hasta la nueva Variante de Ciénaga con un nuevo Puente de “La Barra”.

Considero que es hora que el concesionario que emitió esa esperanzadora información pero que a los ojos de los usuarios no se aprecia actividad que muestre inicio de obra, aproveche la importancia de esa vía para el desarrollo de Barranquilla y el Atlántico, y anuncie con bombos y platillos su cronograma real para poderle hacer seguimiento a tan importante proyecto.

@nicorenowitzky