El Día de las Velitas es de esos momentos que se sienten en el corazón y es esperado, pues la familia se reúne, las calles se iluminan y hay esa energía bonita que marca la llegada oficial de la Navidad.

Esta es la ciudad en la que se celebra Navidad los 365 días del año

¿Qué simbolizan los pesebres en Navidad?

Las cuatro fiestas inician con grandes planes

Y aunque las velitas tradicionales ya son hermosas, personalizarlas puede convertir este ritual en algo todavía más especial, único y lleno de intención. Aquí le diremos algunas ideas simples y económicas para que sus velitas tengan algo muy especial.

1. Use marcadores permanentes

Una de las formas más fáciles de personalizar velitas es escribirles mensajes cortos como “Fe”, “Gratitud”, “Familia”, “Amor” o incluso el nombre de cada persona que encenderá una. También puedes dibujar estrellitas, corazones, líneas o símbolos sencillos. No necesitas ser artista, pues lo importante es la intención.

2. Decórelas con cintas o yute

Si quiere darles un toque más navideño, amarre una pequeña cinta en la base. Pueden ser rojas, doradas o de colores pasteles si prefiere algo más suave. Eso sí, colóquela en la parte más baja de la velita para evitar riesgos cuando se esté consumiendo.

3. Añada pequeños detalles naturales

Ramilletes de canela, una hojita de pino o una ramita seca pueden transformar la presentación. Solo necesita un pedacito de cuerda para sujetarlos. Esto queda precioso sobre todo si va a hacer una mesa especial para encender las velitas.

4. Pegue stickers o pequeñas imágenes

Puede imprimir stickers de estrellas, ángeles, vírgenes, flores o incluso diseños personalizados con frases. Se adhieren fácilmente y le dan un look más “festivo”.

5. Escriba intenciones o deseos

Una idea muy linda es escribir un deseo en un papelito pequeño y pegarlo con cinta en la base de la velita. Cuando la enciendas, recuerda ese deseo y dedícale un momentico de intención. Es un gesto sencillo pero emocionalmente poderoso.

@arteparaelalma.col Personalaliza tu velitas en casa 🕯️✨ Solo necesitas: - Velitas blancas - Papel Seda Blanco - Papel Mantequilla - Sharpie ( del color de tu preferencia) - Tijeras - Encendedor 🤗❤️ Así de Fácil vas a poder tener una velas bellas y personalizadas ♬ sonido original - ARTE PARA EL ALMA

6. Cree sets temáticos

Si va a regalar velitas o quiere que su familia encienda velas, puede hacer un set por colores: dorado: abundancia; blanco: paz; rojo: amor y azul: protección. A cada color le puede sumar un mensajito que refuerce su significado y listo.