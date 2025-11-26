La noche de los Premios Luna 2025 tuvo un momento inesperado que puso a todos de pie. En medio de la ceremonia, Ley Martín, fundador de estos galardones, pidió silencio y dijo: “Checo Acosta no merece ser el príncipe del Carnaval”.
La gente quedó confundida por un segundo, y el soledeño, que esta en tarima:“¿Cómo así? ¿Por qué no? Porque desde hoy, Premios Luna declara que Checo Acosta es “el rey del Carnaval”.
Todos aplaudieron. Y para hacerlo aún más especial, anunciaron que la encargada de coronarlo sería su hija, Sharon Acosta, reina del Carnaval de los Niños 2026.
Sharon subió al escenario mientras la gente no dejaba de aplaudir. Checo, emocionado, tomó el micrófono y dijo: “Aplausos para Sharon, muy linda. Gracias por tus palabras Michelle. Han organizado un Carnaval bonito, y sé que será histórico. Quiero decir algo: mi hija Sharon fue un sueño de mi mamá Ruth, que está en el cielo. Ella quería una hija o una nieta reina. ¡Mami, aquí está tu reina!”, momento en el que no pudo contener las lágrimas.
Luego, Sharon abrazó a su papá, emanando el orgullo que siente por ser hija del recién declarado Rey del Carnaval.
Después, ella le dedicó unas palabras que conmovieron a todos:“ Quiero decir que estoy orgullosa de mi papá. Sé que esto era un sueño cumplido. Tú te mereces esto. Has trabajado muchos años, más de 30, y sé que te lo ganaste. Estoy orgullosa de ti”.