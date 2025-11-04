Del 5 al 8 de noviembre, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina será el escenario de una celebración única de arte, memoria y diversidad: el Festival Internacional de Teatro Ethnic Roots – FIER 2025, que este año se vive bajo el lema en kriol “Fi Wi Ancestral Coltio / Nuestra Cultura Ancestral”.

Durante cuatro días, el Caribe Insular recibirá compañías teatrales, músicos, narradores orales, cocineras tradicionales, artesanas y sabedores ancestrales de Colombia, el Gran Caribe y América Latina.

El FIER reunirá a las cinco etnias reconocidas de Colombia —afrodescendientes, indígenas, palenqueros, gitanos y raizales—, con Trinidad y Tobago como país invitado de honor, además de delegaciones de Argentina y Jamaica. En total, el público podrá disfrutar de 19 grupos en escena, 42 funciones, 3 talleres, 1 foro académico y una feria con 25 emprendimientos de artesanías, moda, bebidas y cocina ancestral, pensada para que cada jornada sea una ruta viva por las raíces culturales del Caribe y de Colombia.

Cortesía El festival desarrollará su agenda desde este miércoles.

El corazón del Festival estará en el Centro de Eventos Portofino, pero el FIER se vivirá también en los barrios tradicionales y en espacios no convencionales: las carpas comunitarias “Yelo Muun (Luna Amarilla)” en San Luis (Ginnie Bay), “Dong Dih Ruod (Calle Abajito)” en Loma Claymount y “La Divina Providencia” en la isla hermana, serán centros de creación para niñas, niños y jóvenes, mientras que la programación llegará además al hospital (sala de pediatría) y al Centro Penitenciario Nueva Esperanza, llevando el arte allí donde más se necesita.

Una de las grandes novedades es la Carpa Saberes Ancestrales, un espacio ferial que reunirá emprendimientos isleños y étnicos con muestras de gastronomía, bebidas ancestrales, artesanías, moda sostenible y productos locales. A ello se suman las Fair Tables y varias experiencias de cocina tradicional en vivo, donde cocineros y cocineras del Caribe insular y continental, del Pacífico y del Pueblo Gitano compartirán sus sabores e historias alrededor del fogón.

Con 26 años de trayectoria, el FIER se consolida como uno de los procesos de arte y resistencia cultural más importantes del país, una plataforma para las artes escénicas y el turismo cultural sostenible que integra teatro, danza, música, espiritualidad, saberes tradicionales y cocina ancestral en un mismo latido.