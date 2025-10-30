Una nueva experiencia de bebidas, música y alegría está por comenzar en la ciudad de Barranquilla. Este jueves, a las 3:00 de la tarde, se dio inicio oficial al lanzamiento de Expodrinks 2025, uno de los eventos más esperados del sector de las bebidas en la Costa, que tendrá lugar en el Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe.

El espacio sirvió como antesala a lo que promete ser una edición llena de innovación, experiencias sensoriales y un amplio abanico de marcas locales, nacionales e internacionales.

Los organizadores presentaron las principales novedades que se verán en la edición 2025, destacando la ampliación del espacio ferial, puesto que este año participarán 70 marcas, habrá nuevas zonas de degustación, catas guiadas con expertos internacionales y un enfoque más fuerte en el consumo responsable.

“Este evento se ha consolidado y cada año tenemos la oportunidad de crecer y evolucionar. En esta oportunidad tenemos más de 70 expositores, eso significa más de 70 expertos que nos van a estar recomendando nuevos licores, nuevas propuestas del sector de las bebidas porque la feria también es un espacio de aprendizaje”, dijo Sergio Rivera, gerente de marca de Supertiendas Olímpica.

Este año el evento recibirá a todas las personas interesadas en descubrir mucho más que el simple hecho de servir una bebida y compartir con amigos. La feria reunirá a numerosos expositores de vinos, cervezas, coctelería y productos gourmet, creando un amplio espacio comercial con diversas propuestas que combinan música, licor y sabor de manera perfecta, junto con una variada oferta gastronómica.

“Barranquilla se volvió una ciudad de grandes eventos, más allá de seleccionar la actividad que empezamos acá en el Puerta de Oro que es nuestra casa. Creo que Barranquilla es el protagonista de este momento que estamos viviendo, donde cada vez más proyectamos la capacidad de la costa colombiana. La idea es atraer ese turismo a la ciudad, que ya desde un tiempo se ha venido trabajando con tantas apuestas”, anotó Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias.

Una gran nómina

Cada noche las personas serán testigos de una programación musical cuidadosamente curada y la presentación de artistas de lujo, brindando así una experiencia sensorial y de disfrute en una atmósfera inmersiva que celebra la cultura, el sabor y la alegría que caracteriza el Caribe colombiano.

“Tendremos este año una gran nómina musical. Entre ellos estarán Ana del Castillo, Sergio Vargas, Hamilton, Elder Dayan, Alex Bai, Hansel y Raúl, La Charanga del Sur, y la cuota local no podía faltar con Akanny, el sol de Quillami y Karen Lizz”.

Estos dos artistas también estuvieron presentes en el lanzamiento de esta edición, ambos agradecieron por la oportunidad de poder presentarse en este escenario, ya que son las nuevas promesas musicales de la Puerta del Oro de Colombia.

“Estuve el año pasado en Expodrink pero como invitado, vine con unos amigos y estuvo muy increíble. Y recuerdo que les comenté que próximamente estaría cantando en el evento, no sabía cuándo, pero sabía que sería así, entonces invito a todos a gozar de la buena música, de la champeta clásica y de la música ochentera de la cual soy amante, pues mi abuelo la escuchaba y crecí con ese gusto y amor por esta música”, expresó Akanny.

Finalmente, ambos artistas interpretaron una de las canciones que harán parte de su show en los escenarios de este evento.