La psicóloga, chef y emprendedora Gina Tinoco regresa a su ciudad natal, Barranquilla, para presentar su primer libro, ‘¡Qué Cagada: ¡Tengo Cáncer de Colon!’, una historia real y profundamente humana sobre cómo transformar la adversidad en fortaleza.

El lanzamiento se realizará el miércoles 13 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Museo Bibliográfico Bolivariano, en un evento que promete ser un encuentro inspirador con el público barranquillero.

El evento contará con la participación de la reconocida psicóloga María Mercedes Botero, quien conversará con la autora sobre el proceso creativo del libro, su experiencia como sobreviviente y los aprendizajes que deja enfrentar una enfermedad desde la resiliencia y la esperanza.

Botero es Doctora en Psicología, con especializaciones en Psicología Clínica y en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos, y Magíster en Estudios Políticos y Económicos.

Con un poderoso testimonio de supervivencia y esperanza, Gina Tinoco, reconocida psicóloga y emprendedora de origen colombiano radicada en Estados Unidos, suma un nuevo logro a su trayectoria con esta obra autobiográfica que aborda su experiencia personal enfrentando el cáncer de colon. A través de una narrativa sincera y transformadora, comparte los desafíos, aprendizajes y la importancia de mantener una actitud positiva ante la enfermedad.

“Escribir este libro fue una terapia para mí, pero también un compromiso con quienes enfrentan esta enfermedad. Quiero que sepan que no están solos, que hay esperanza y formas de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros”, expresó Gina.

Más allá de ser un testimonio personal, ¡Qué Cagada: ¡Tengo Cáncer de Colon! se convierte en una herramienta de concientización sobre la detección temprana del cáncer de colon, el valor de escuchar al cuerpo y la necesidad de priorizar la salud.

Gina relata con sensibilidad cómo mantuvo una actitud resiliente y agradecida, destacando la conexión entre cuerpo, mente y espíritu en su proceso de sanación.

“Hablar abiertamente de mis emociones y vulnerabilidades no fue fácil, pero entendí que mi historia podía brindar consuelo a otros. Quiero que los lectores encuentren en mi libro no solo una historia de superación, sino una invitación a creer en ellos mismos”, añadió.

¡Qué Cagada: ¡Tengo Cáncer de Colon! ya está disponible en Amazon.com y próximamente en librerías como Barnes & Noble y Books & Books.

