El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización de un shampoo que podría generar efectos adversos en la salud de los consumidores.

Se trata del producto llamado “RITUAL EQUILIBRANTE SHAMPOO CONTROL GRASA”, el cual es fabricado por INSTINCTS HUMAINS S.A.S..

De acuerdo con la entidad, la empresa informó sobre la detección de desviación en el parámetro organoléptico de olor característico del producto. Debido a esto, se realizó un análisis de sus contramuestras, confirmándose un resultado de no conformidad.

“En el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales superando los límites máximos establecidos en el Reglamento Técnico Andino adoptado por la Resolución 2120 de 2019.”, explica el Invima.

Los lotes afectados con esta situación y comunicados por el establecimiento son: 0908 – 5866; 1108 – 5869; 1208 – 5874; 1308 – 5879; 1908 – 5895; 2008 – 5899; 2108 – 5903; 2708 – 5914; 0109 – 5952.

Además, el fabricante solicitó su retiro voluntario del mercado nacional tras detectarse “riesgos potenciales para la salud”.

Ante la alerta, el Invima emitió una serie de recomendaciones para los usuarios del producto.