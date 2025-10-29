El Carnaval de Barranquilla participará en el Carnaval Comunal Novembrino de Magangué con la presencia del Rey Momo del Carnaval 2026, Adolfo Maury Cabrera, quien estará como invitado especial los días sábado 1 y domingo 2 de noviembre.

Durante su visita, el soberano llevará la alegría, el ritmo y la tradición del Carnaval de Barranquilla a la Capital de los Ríos, compartiendo con los magangueleños su pasión por la danza, la cultura y las raíces que dan vida a la fiesta más importante de Colombia.

El soberano, iniciará su recorrido en el Centro Cultural Chico Cervantes, donde realizará una visita a las comparsas participantes del Carnaval Comunal Novembrino. Durante este encuentro, compartirá con los asistentes sobre la riqueza cultural de Barranquilla, su papel como Momo 2026 y su orgullo como director del Congo Grande de Barranquilla, la danza más antigua y representativa del Carnaval que cumple 150 años.

Más tarde, hará parte de la Gran Parada Infantil Incluyente, un espacio de alegría y diversidad en el que compartirá con los más pequeños y conversará con ellos el amor por las tradiciones del Caribe.

La jornada continuará con el Gran Recorrido Cultural y Desfile de Carrozas, donde Adolfo Maury recorrerá las principales calles de Magangué luciendo su tradicional vestuario de congo, en homenaje a esta emblemática danza que representa con orgullo.

El desfile contará también con la presencia del artista cartagenero Kevin Flórez, quien acompañará al Rey Momo en su carroza, llevando música, sabor urbano y alegría a todos los asistentes.

De esta manera, el Rey compartirá el talento, la energía y la historia viva de la fiesta más grande de Colombia, invitando a los asistentes a vivir un “Carnaval a lo Grande” que se celebrará en Barranquilla del 14 al 17 de febrero.