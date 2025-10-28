¿Buscas un Halloween distinto, lejos de los disfraces de siempre y las fiestas tradicionales? Este año, la Sala Luneta 50 (Cra. 63 No. 58-44) ha preparado tres noches de misterio, literatura y relatos poderosos con la “Agenda Marveliana”, una programación inspirada en la obra de la gran escritora barranquillera Marvel Moreno.

Del 29 al 31 de octubre, a las 7:30 p. m., el escenario de Luneta 50 será el lugar ideal para quienes aman la literatura y deseen descubrir —o reencontrarse— con la obra de una autora que ha sido reconocida como una de las voces femeninas más importantes de América Latina, y cuyo universo literario está lleno de brujas, locas, mujeres zombis, rebeldes y heroínas imperfectas que luchan por romper el silencio y liberarse de prejuicios sociales.

Como afirma Mercedes Ortega, doctora en Literatura y profesora de la Universidad del Norte, los personajes de Marvel Moreno “pueden ser considerados mujeres monstruos: individuos marginales, anormales, que logran cristalizar una nueva feminidad”.

En la “Agenda Marveliana” participan 10 talentosas artistas barranquilleras y se desarrollará así:

Miércoles 29 de octubre, el colectivo Cofradía Teatral presentará la obra “Sobrevivientes”, inspirada en la novela “En diciembre llegaban las brisas”. Protagonizan esta pieza las actrices Paola Puello, Lizbelkis Calvo y Verónica Burgos.

Jueves 30 de octubre, se presentará "Marvel contada, Vol. 1", versiones de los relatos "Sortilegios", "Una taza de té en Ausburg", "El hombre de las gardenias" y "La sombra", interpretados por Oniris Bonilla, Vicky Osorio, Silvia Miranda y Diana Flórez, miembros del Club de Narradoras de Luneta 50.

Viernes 31 de octubre, concluye la agenda con la presentación de "Marvel contada, Vol. 2", que incluye relatos orales de "El encuentro", "La muerte en la acacia", "El muñeco" y "La maldición", a cargo de Kamila Sánchez, Gabriela Castro, Diana Flórez y Patricia Gaviria, también miembros del Club de Narradoras de Luneta 50.

Sin duda, el plan cultural de Halloween en Luneta 50 será una alternativa para disfrutar del talento local, y adentrarse en el universo misterioso de una autora de culto: Marvel Moreno.

¡Respalda con tu presencia el fortalecimiento de la programación cultural alternativa de Barranquilla!