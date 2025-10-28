¿Buscas un Halloween distinto, lejos de los disfraces de siempre y las fiestas tradicionales? Este año, la Sala Luneta 50 (Cra. 63 No. 58-44) ha preparado tres noches de misterio, literatura y relatos poderosos con la “Agenda Marveliana”, una programación inspirada en la obra de la gran escritora barranquillera Marvel Moreno.
Del 29 al 31 de octubre, a las 7:30 p. m., el escenario de Luneta 50 será el lugar ideal para quienes aman la literatura y deseen descubrir —o reencontrarse— con la obra de una autora que ha sido reconocida como una de las voces femeninas más importantes de América Latina, y cuyo universo literario está lleno de brujas, locas, mujeres zombis, rebeldes y heroínas imperfectas que luchan por romper el silencio y liberarse de prejuicios sociales.
Como afirma Mercedes Ortega, doctora en Literatura y profesora de la Universidad del Norte, los personajes de Marvel Moreno “pueden ser considerados mujeres monstruos: individuos marginales, anormales, que logran cristalizar una nueva feminidad”.
En la “Agenda Marveliana” participan 10 talentosas artistas barranquilleras y se desarrollará así:
- Miércoles 29 de octubre, el colectivo Cofradía Teatral presentará la obra “Sobrevivientes”, inspirada en la novela “En diciembre llegaban las brisas”. Protagonizan esta pieza las actrices Paola Puello, Lizbelkis Calvo y Verónica Burgos.
- Jueves 30 de octubre, se presentará “Marvel contada, Vol. 1”, versiones de los relatos “Sortilegios”, “Una taza de té en Ausburg”, “El hombre de las gardenias” y “La sombra”, interpretados por Oniris Bonilla, Vicky Osorio, Silvia Miranda y Diana Flórez, miembros del Club de Narradoras de Luneta 50.
- Viernes 31 de octubre, concluye la agenda con la presentación de “Marvel contada, Vol. 2”, que incluye relatos orales de “El encuentro”, “La muerte en la acacia”, “El muñeco” y “La maldición”, a cargo de Kamila Sánchez, Gabriela Castro, Diana Flórez y Patricia Gaviria, también miembros del Club de Narradoras de Luneta 50.
Sin duda, el plan cultural de Halloween en Luneta 50 será una alternativa para disfrutar del talento local, y adentrarse en el universo misterioso de una autora de culto: Marvel Moreno.
¡Respalda con tu presencia el fortalecimiento de la programación cultural alternativa de Barranquilla!