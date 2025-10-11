El empresario y ganadero Juan David Tejada, expareja de la influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano, confirmó oficialmente el fin de su relación sentimental a través de su cuenta de Instagram.

Aunque los rumores ya circulaban en redes sociales por una captura que la creadora de contenido había compartido en sus historias, fue Tejada quien aclaró la situación con un mensaje en el que aseguró que la decisión fue mutua y en buenos términos.

“Ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana”, escribió el empresario.

Durante los últimos días, varias especulaciones surgieron luego de que Tejada fuera vinculado sentimentalmente con Elizabeth López, una empresaria del sector agropecuario. Sin embargo, ella misma desmintió los rumores y aclaró que entre ambos solo existe una amistad.

“Coincidimos por un video musical en el lugar. Ya éramos amigos hace aproximadamente un año. Él estaba buscando rentar la finca donde yo vivo actualmente. Entonces, ya sea por los gustos o por los negocios que se puedan llevar más adelante, quedamos en una amistad. Nunca ha pasado nada”, explicó López.

Por su parte, Juan David Tejada evitó referirse directamente a las especulaciones, pero recientemente ofreció una entrevista en la que reveló cómo asumieron la ruptura tanto él como su familia y habló de los verdaderos motivos de la separación.

“De parte de ella y de parte de la familia mía han respetado mucho las decisiones que hemos tomado”, expresó, asegurando además que volverá a comunicarse con Aida Victoria en el futuro por temas relacionados con su hijo, Emi.

Cuando el entrevistador le preguntó si la ruptura había estado relacionada con una infidelidad, Tejada lo negó rotundamente:

“Nada de infidelidad. Mejor dicho, más bien no nos pudimos portar”, respondió.

Asimismo, destacó que Merlano es una buena mujer y que el final de su relación se dio simplemente porque habían “cosas que como que no cuadran de parte de ella, de parte mía, y decidimos tomar esta decisión”

Finalmente, el empresario habló sobre su rol como padre y sus deseos de que su hijo siga sus pasos en el campo:

“Él es un miniagropecuario, va a ser el futuro rey de los agropecuarios”, concluyó.