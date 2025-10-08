Luego de colgar la sotana, Alberto Linero no se ha quedado quieto en sus proyectos profesionales, ahora entre cobijas y almohadas lanza su pódcast al lado de su pareja, Alcy Matallana.

Lea también: SORVEPOTEL, el peligroso virus que se propaga rápidamente por WhatsApp: ¿cómo evitarlo?

En este nuevo proyecto la pareja abre la puerta de su casa para acostarse en la cama con su pareja a hablar de todo: de lo que los une, lo que los reta, lo que les da risa y lo que los hace vulnerables.

‘Conversaciones Horizontales con Alberto Linero y Alcy MB’ se basa en un diálogo entre alegrías y confesiones, en el que el humor se sienta con la reflexión para retar al espectador a abrirse también a tener estas conversaciones en familia.

Lea también: “Maldito, me mataste a mi hija”: las palabras de Carlos De Arco al señalado feminicida de Kelly Jhoana

El podcast que sigue un formato íntimo, entre cobijas y almohadas, es una novedosa propuesta rompe el estereotipo para atreverse a mostrar una charla cercana y sin tapujos.

Para quienes son seguidores de las reflexiones de Alberto Linero, en este espacio también podrán acompañar lecturas especiales de sus libros más recientes como ‘Romperme fue solo un comienzo’.

Lea también: Develan afiche del 59 Festival Vallenato en homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco

“Con este pódcast nos podemos reconstruir desde el amor y el agradecimiento. Alcy y yo abrimos el corazón para confesar nuestros miedos y reír con recuerdos alegres. Por eso los invito a que se conecten con nosotros”, invitó Linero en medio de la promoción de esta nueva temporada.

Cada uno de los capítulos podrán verse en el canal de YouTube de Alberto Linero donde ya ha lanzado los dos primeros capítulos de esta temporada: ‘Nuestra primera vez’ y ‘¿Miedo a perderte?’.