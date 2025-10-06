El reconocido cantante de música vallenata Nelson Velásquez confesó en una reciente entrevista varias de las situaciones incómodas y hasta peligrosas que vivido en el ejercicio de su carrera artística. Éxitos como ‘Nunca niegues que te amo’, ‘Entrégame tu amor’, ‘Perdóname la vida’ y ‘Te pierdo y te pienso’, grabadas con la agrupación ‘Los Inquietos del Vallenato’, inmortalizaron al guajiro como uno de los máximos exponentes de la corriente romántica del género.

Lea: Nelson Velásquez pasó incómodo momento durante pedida de matrimonio en un concierto: “Llegó la otra”

Con la fama llegaron todo tipo de experiencias y Nelson Velásquez prefiere siempre recordar los buenos momentos que ha vivido gracias al vallenato. Sin embargo, también guarda en su memoria los episodios en los que incluso ha sentido su vida en peligro.

En el espacio ‘Sin Filtro’ de la revista ‘Semana’, el cantante contó que tiene todo tipo de anécdotas para contar si se habla de conciertos o presentaciones privadas. Sostuvo que lidiar con los fanáticos no siempre es fácil y que en varias ocasiones le ha tocado rechazar peticiones de sus seguidores.

Lea: Karina García sorprende al cantar con Nelson Velásquez en pleno concierto: ¿Tiene talento para el vallenato?

“Una vez en Bogotá, hace unos quince años, una pareja se me acercó, me dijeron que eran seguidores y a conversar, pero el esposo me dijo que si le podía hacer el favor de darle un beso a su esposa. Yo le dije que claro, que un beso en la mejilla y el señor me dijo que no, que un beso en la boca”, fue una de las historias que recordó durante la entrevista.

No obstante, los conciertos privados también eran complicados. El artista señaló que varias veces los dueños de las fiestas “abusaban” de él exigiendo que cantara durante más horas de las acordadas, sin pagar el trabajo adicional.

Lea: Nelson Velásquez habló sobre su caso en el que lo señalan por violación por derechos de autor

También recordó que, hace algunos años, la novia de un hombre que lo contrató para una presentación privada intentó conquistarlo y casi muerte por asistir a una cita con ella.

“Una vez un personaje organizó una fiesta para la novia y ella se pasó de traguitos. Empezó a echarme los perros y a mandarme mensajes con una amiga, papelitos, que si nos veíamos en una pesebrera y tal. Yo estaba muy joven y uno no mide el peligro. Yo estaba a punto de acceder a las cosas porque no medí la magnitud”, contó Nelson Velásquez.

Lea: El actor y cantante Mauricio Martínez anunció que enfrenta al cáncer por quinta vez: “Estoy en manos de Dios”

Sin embargo, cuando se dirigía al lugar de la cita, el cantante de vallenato fue abordado por un escolta del novio de la mujer y este le advirtió que si se encontraba con ella iba a ser asesinado.

“Estaba caminando para ir a la cita, pero un escolta del personaje, que se pilló todo, me dijo: ‘El patrón ya sabe todo, se lo digo porque mi mamá es seguidora. Si usted va, aquí lo matan y aquí se queda’”, relató.