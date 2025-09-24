Un sorpresivo encuentro entre dos de los artistas más representativos de Barranquilla ha encendido las redes sociales. El cantautor Beéle y la estrella mundial Shakira publicaron en Instagram un video en el que aparecen juntos en un estudio de grabación, bailando al ritmo de ‘Curruchuchu’, el clásico de La Niña Emilia.

La publicación, que ya supera los 388 mil likes, ha disparado las especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos. Lo curioso es que no aparecen cantando, sino compartiendo pasos de baile con un tema profundamente folclórico, lo que abre la pregunta: ¿será que Shakira y Beéle apuestan por un tema con raíces caribeñas o mantendrán la línea de sus estilos actuales?

Afrobeat o folclor: el misterio del nuevo sonido

Beéle ha consolidado su nombre en la escena internacional gracias al afrobeat, ritmo en el que se ha especializado y que lo ha llevado a convertirse en el colombiano más escuchado en Spotify a nivel global, incluso por encima de Karol G. Su popularidad también ha escalado en mercados donde dominan artistas de talla mundial como Bad Bunny.

Por su parte, Shakira no es ajena a este género. En su más reciente álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ exploró sonidos de Afrobeat en la canción ‘Nassau’. Sin embargo, su conexión con los ritmos tradicionales del Caribe siempre ha estado latente, por lo que no se descarta que la barranquillera quiera sorprender con una fusión que combine lo urbano, lo africano y lo folclórico.

Los comentarios no se hicieron esperar. Los seguidores han reaccionado de inmediato al video. Entre los mensajes destaca el de Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, quien emocionó a todos al escribir: “Barranquilleros, los espero en mi Carnaval”. Un guiño festivo que refuerza la identidad cultural que podría impregnar esta unión musical.

Shakira, eterna leyenda; Beéle, fenómeno global

Mientras Beéle escala como fenómeno internacional y rompe récords de streaming, Shakira continúa extendiendo su legado con nuevas propuestas y colaboraciones que la mantienen vigente en la industria global. La unión de ambos artistas barranquilleros no solo sería un encuentro generacional, sino también una celebración del talento nacido en la capital del Atlántico.

Por ahora, ni Shakira ni Beéle han confirmado oficialmente un proyecto conjunto. Sin embargo, la publicación compartida en Instagram basta para que los fanáticos ya sueñen con lo que podría ser uno de los lanzamientos más esperados del año.