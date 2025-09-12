Este jueves Musa Home Gallery abrió sus puertas para presentar la primera edición de Musa Café Arte, un evento íntimo en el que el arte y el café se convierten en lenguajes de encuentro y celebración. Esta propuesta inaugura un nuevo ciclo de experiencias culturales que integran la apreciación estética con el goce de los sentidos.

El evento reunirá una muestra de artistas de distintas latitudes, que confluyen en un mismo espacio para dialogar a través de sus obras. Cubanos desde diferentes partes del mundo como Ángel León Valiente, Javier Barreiro, Harold López y Roberto González; colombianos como Margarita Alvear, Rosario Heins, Ángel Almendrales, Lady Toloza, Julio Russo, Rubén Trespalacios, Clara Valencia, Emiro Garzón y , aportan en cada caso una visión única a través de su formación, proceso, experiencia, sensibilidad, trayectoria y creatividad para enriquecer el espíritu con su trabajo artístico.

Jorge Luis Yepes Penaranda./Cortesía Musa Café Arte fue inaugurado con una exposición colectiva.

“Queremos que el arte se acerque a la vida cotidiana, que deje de estar enclaustrado en espacios convencionales y se viva de manera íntima, cercana, como parte del día a día. Esa es la esencia de Musa Café Arte”, expresó Cielo Tamara, directora de la Home Gallery Musa.

La propuesta se complementa con una cata de café dirigida por Época Café, reconocida marca que presentará un viaje sensorial a través del método de filtrados. El aroma, la textura y el sabor se convierten así en una excusa para crear un espacio de conversación, contemplación y disfrute colectivo.

El curador de la muestra, Miguel Iriarte, destacó el carácter especial de este encuentro: “Hemos pensado Musa Café Arte como un escenario donde el arte y la vida se encuentran sin intermediarios. La cercanía con las obras y con la experiencia del café nos invita a detenernos, a conversar y a darle un nuevo valor a la manera en que compartimos la cultura”.

Aunque se trata de un evento de carácter privado, Musa Café Arte se proyecta como una iniciativa que abre caminos para promover el arte en distintos escenarios de la ciudad. El objetivo es generar nuevas dinámicas de participación cultural que trascienden los espacios tradicionales.

Para Musa Home Gallery el arte es un puente que conecta comunidades, sensibilidades y memorias. Y en esta ocasión, el café actúa como un hilo conductor que acompaña la experiencia, haciendo que cada sorbo se convierta en parte de una narrativa compartida.

“El café nos reúne, nos despierta y nos invita a conversar. Así como el arte, el café es un lenguaje universal que despierta emociones y recuerdos. En Musa Café Arte los dos mundos se encuentran para que la experiencia sea completa”, agregó Cielo Tamara.

La cita de Musa Café Arte será recordada como el inicio de una serie de experiencias que buscan darle nuevos significados al acto de encontrarse. En este cruce entre lo visual y lo sensorial, el arte y el café se convierten en un pretexto para celebrar la creatividad y la vida compartida.

Con esta primera edición, este proyecto cultural no solo abre las puertas de su Home Gallery, sino que inaugura una manera distinta de vivir el arte en la ciudad: íntima, multisensorial y profundamente humana.