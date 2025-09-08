El nombre de Dayro Moreno por estos días se ha hecho muy popular tras ser convocado por el técnico Néstor Lorenzo para volver a vestir la camiseta de la selección Colombia a sus 39 años. Actualmente, el jugador del Once Caldas es el goleador de la primera división colombiana con 370 tantos. Además, es figura en la Copa Sudamericana, donde también encabeza la lista de goleadores con 8 anotaciones.

Leer más: Publican foto de Richard Ríos en su niñez cuando soñaba con jugar con estrella de la selección Colombia

El bueno momento que atraviesa el jugador generó que el seleccionador del equipo colombiana lo llamara para conformar la lista de convocados para enfrentar los dos últimos partidos de ‘la Amarilla’ en la Eliminatoria Sudamericana.

En el partido ante Bolivia en el estadio Metropolitano, fue solicitado por los asistentes, quienes por medio de canticos exigían su presencia, e ingresó en los últimos 10 minutos en reemplazo de Jhon Córdoba.

Le puede interesar: Hernán ‘Bolillo’ Gómez enfrentó a hinchas de Guatemala en medio del partido contra El Salvador

Desde la Copa América de 2016, cuando Colombia igualó con Perú en cuartos de final, su nombre había desaparecido de las listas de convocados.

Sin embargo, su entrega y, sobre todo, su capacidad goleadora le permitieron revivir en Colombia. Ese renacimiento comenzó en 2022, cuando Atlético Bucaramanga lo rescató para el fútbol luego de un bache.

A partir de ese momento, Dayro Moreno volvió a ser el goleador de siempre y, por eso, en 2023 regresó al Once Caldas, el equipo que lo vio nacer para el fútbol.

Le puede interesar: “Queremos comenzar de gran manera la transición de cara al Mundial”: Camilo Vargas

Dayro volvió, la selección goleó y Colombia festejó el regreso al mundial, una fiesta en la que participó por primera vez en Chile 1962, siguió con Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Polémica familiar de Dayro Moreno

Edinael Moreno, padre Dayro Moreno, aprovechó la aparición del jugador con la selección Colombia para aclarar los rumores sobre el vínculo con su hijo. Pues recientemente en redes sociales se revivió la expresión: “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”, la cual se hizo viral rápidamente.

Una buena semana para recordar: "Dayro Moreno traicionero,su papá no lo quiere"

Clásico,jajjajajjakajjaa pic.twitter.com/mp1OS4qC86 — My name is Paula🌸™▕⃝⃤ (@LaZarante) August 30, 2025

Vale mencionar que la frase circuló en redes sociales en febrero del 2024 tras un partido en el estadio El Campín de Bogotá entre Millonarios y Once Caldas. En ese momento, el tolimense logró asistir el primer gol y marcar el segundo, logrando la victoria 0-2.

Tras la caída del equipo Embajador, algunos de sus hinchas fueron entrevistados por los medios; pero las declaraciones de un menor visiblemente molesto le dieron la vuelta al mundo. “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”.

Más de un año después, el video volvió a ser viral en redes, por lo que el padre del jugador decidió salir a explicar cómo es su relación familiar.

Durante una entrevista, Edinael Moreno contó que no es verdad que no quiera a su hijo.

“De ninguna manera. Un niño hincha de Millonarios salió con eso una vez en un partido. Con Dayro nos pusimos a comentarlo y yo le dije: ‘hagamos una cosa, ¿usted no se puede contactar con ese niño que dijo que yo no lo quería?’“, explicó a en diálogo con ‘El Olfato’.

“Él me preguntó para qué y yo le dije que para que diga lo contrario, que el papá de Dayro sí quiere a Dayro”, añadió.

Richard Ríos también reaccionó

El volante colombiano Richard Ríos también se dejó llevar por la tendencia y reaccionó la polémica frase.

“Su papá no lo quiere, pero nosotros sí. Goleador”, dijo el deportista en redes sociales, demostrando la buena relación de Dayro con sus compañeros en la selección Colombia.

@dayrogol17/Captura de video

Cifras de Dayro Moreno

El atacante, que el 16 de septiembre cumplirá 40 años, ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los años y es hoy el mayor anotador colombiano de todos los tiempos con 370 goles, 14 más que su más inmediato perseguidor, Radamel Falcao García.

En la Copa Sudamericana suma ya ocho tantos en 11 partidos jugados, los dos últimos anotados el mes pasado en Argentina a Huracán que le permitieron a su equipo ganar por 1-3 y clasificarse a cuartos de final, en los que se enfrentará con Independiente del Valle.