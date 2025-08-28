La música internacional se apoderará de Bogotá en la celebración de la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic en 2026. Por ello, este jueves el evento reveló su cartel de estrellas que iluminarán el cielo colombiano.

En ese sentido, Tyler, The Creator; The Killers y Sabrina Carpenter son los tres artistas que comandan esta edición especial del FEP que se vivirá del 20 al 22 de marzo del próximo año.

El Parque Simón Bolívar volverá a acoger el festival por tercer año consecutivo. Y allí, el cartel de la edición quince mostrará que el ahora es para siempre: una generación de artistas que ya está conquistando los festivales más grandes del planeta y que ahora se toma el Picnic.

Además aparecen Skrillex, Deftones y Lorde. Recibirá también por primera vez a las nuevas grandes divas pop: Sabrina Carpenter, Lorde, Doechii, Addison Rae y Lola Young representan la fuerza transformadora del hoy. Men I Trust, Viagra Boys, The Warning, The Dare y Turnstile nos darán el rock que está marcando esta era.

Brutalismus 3000, Kygo Peggy Gou y ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U abrirán el portal hacia la pista de baile del 2026. Young Miko y Peso Pluma serán el testimonio latino de nuestros días.

“Todos ellos son la muestra de que el futuro no está por venir: ya suena, y lo vamos a vivir juntos”, explicó la organización.

Siempre habrá espacio para los clásicos: The Killers, Skrillex, Interpol, The Whitest Boy Alive y Deftones nos recordarán porque seguimos aquí. Con Tyler, The Creator, finalmente saldarán una deuda pendiente.

El FEP 2026 es un punto de encuentro entre la historia y lo que viene, entre lxs Creyentes de siempre y quienes apenas están abriendo la puerta para vivir esta experiencia.

¡LLEGÓ LA HORA! Todxs lxs clientes de los Bancos Aval, @xperienciasaval, YA pueden ser Creyentes del FEP2026 a través de https://t.co/oxpKBSb1Kv pic.twitter.com/u4d2qlZLXQ — Festival Estéreo Picnic (@Festereopicnic_) August 21, 2025

Las entradas en Combos únicamente se podrán adquirir en preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y de la billetera digital dale!, desde el lunes 1 de septiembre a las 10:00 a.m. La venta para público general estará disponible desde el miércoles 3 de septiembre. Entradas a la venta únicamente en Ticketmaster.co

