Las puertas de la Galería de La Aduana se abrirán este viernes a partir de las 7:00 p. m., para que los amantes del arte puedan apreciar ‘Renacer’, la más reciente exposición del pintor y escultor Álex García Esguerra, una propuesta que conjuga la fuerza del arte con un propósito social, toda vez que un porcentaje de las ventas será destinado a la Fundación Casa Hogar Andrea, entidad que en Barranquilla acompaña a niños durante su tratamiento contra el cáncer.

La muestra, que es respaldada por la Gobernación del Atlántico, a través del Archivo Histórico y la Clena, así como del sector privado, terminará convertida en una especie de lienzo en el que se verán representados el arte y la solidaridad.

En diálogo con EL HERALDO, García Esguerra explicó que la muestra reúne once obras de gran formato y diez piezas pequeñas, estas últimas en blanco y negro, pensadas para que el público pueda acceder a ellas a distintos precios.

Sobre el título, asegura, refleja su constante proceso de reinvención. “Yo siempre me estoy renovando, no me caso con un solo estilo. En esta serie decidí trabajar con tonos que casi nunca uso: ocres, terracotas y marrones. Logré darles vida y luz sin recurrir a los colores primarios. Fue todo un reto, pero el resultado sé que va a sorprender a todos”, afirmó.

Sorpresas en cada pieza

El artista barranquillero describe la exposición como un recorrido lleno de enigmas visuales en el que cada espectador puede encontrar distintos significados.

“Son pocas las personas que han tenido la oportunidad de ver algo de la exposición, y algunas afirman que ven labios, mientras otros dice que son zapatos. Lo cierto es que cada obra es un juego de percepciones. No quiero dar muchas pistas, porque la sorpresa hace parte de la experiencia”, comenta entre risas.

Cortesía Pieza perteneciente a la exposición ‘Renacer’ de Álex García Esguerra.

Además de las pinturas, García Esguerra incorpora esculturas en metal, un material con el que trabaja por primera vez, y cajas artísticas que complementan la propuesta.

El artista que ha hecho de la sensibilidad una de sus mayores virtudes insiste en que las obras deben verse en persona para comprender la fuerza de sus colores y la vitalidad de las formas.

“He intentado enviar fotos a mis hijas en el exterior, pero nada se compara con verlas en vivo. Allí se entiende el verdadero sentido de este ‘Renacer’, quiero que quienes la vean se queden con un mensaje positivo que les permita reflexionar sobre alguna situación complicada que enfrenten y entiendan que al final si se vive con optimismo será superada”.

Cortesía Pieza perteneciente a la exposición ‘Renacer’ de Álex García Esguerra.

El artista plástico Manuel Bustos Herrán, director de Bohemia Centro de Arte, analiza la propuesta de García y destaca que “sus piezas, marcadas por un profundo vínculo con la tierra, denuncian al mismo tiempo las afectaciones del planeta: el calentamiento global, la quema de bosques, la contaminación de mares y playas. Entre tonos fríos y manchas que recuerdan barro, humo y plástico, Álex interpela al visitante sobre la huella humana en el medio ambiente”.

Arte que también ayuda

Más allá de la estética, ‘Renacer’ tiene un trasfondo social. Parte de lo recaudado será destinado a Casa Andrea, una fundación que brinda hospedaje a niños con cáncer y a sus familias, en su mayoría provenientes de municipios alejados. “Mucha gente no sabe las difíciles situaciones que afrontan estas familias: los papás, sin dinero para pagar un hotel, llegan con sus hijos y duermen en los andenes para no perder las citas médicas, eso es algo que yo mismo pude ver, que nadie me contó. Por eso es que decidí donar parte de las ganancias a Casa Andrea, ya que allí les ofrecen un lugar digno donde quedarse. Eso es lo que me motiva, que el arte también sirva para ayudar”, concluye.

Cortesía Pieza perteneciente a la exposición ‘Renacer’ de Álex García Esguerra.

La cita es este viernes 29 de agosto en la galería de La Aduana, donde Álex García Esguerra promete una velada de arte, sensibilidad y mucha solidaridad.